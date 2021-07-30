諾獎得主指中國大陸「霸凌科學界」 駐美使館：無理指責

超過百名諾貝爾獎得主本周三（7月28日）在網上發表聯署聲明稱，中國曾試圖阻擋西藏精神領袖達賴喇嘛及台灣中研院前院長李遠哲在4月26日至4月28日舉行的諾貝爾獎峰會期間發表演說。

聲明指出，中國駐華盛頓大使館三月下旬和四月初曾致電美國國家科學院高級官員，堅持要求取消兩位預定演講者達賴喇嘛和李遠哲的演講邀請。在4月25日峰會召開前夕，美國國家科學院收到中國大使館的電子郵件，再次要求不允許上述兩人發言。

聲明還稱，在4月26日的第一場虛擬會議期間，會議的影片傳輸疑似遭到網路攻擊，隔日另一次網路襲擊則干擾了整個平台。

「無論這些攻擊是否與中國大使館的要求有關，我們都十分不滿中國政府試圖審查和霸凌科學界，企圖阻止兩位獲獎者在中國以外的會議發言。」

聲明寫道，地球的未來將需要各國及全球所有科學家的共同合作，中國的上述行為只會「阻礙這種必要合作，長此以往將影響我們參加中國活動的意願，尤其是那些完全或部分由中國政府贊助或支持的活動」。

美國國家科學院一名發言人對《科學》雜誌證實中國使館對其施壓，要求將兩名演講者從名單中移除。這名發言人稱：「我們當然予以回絕。」

美國國務院發言人對該雜誌表示：「我們譴責這類騷擾，並且警告大使館不要有這種不恰當的行為。」

《科學》雜誌還引述生物學家、英國皇家學會前會長拉馬克裡希南（Venkatraman Ramakrishnan）稱：「我不認為一個政府有權利支配、甚至試圖影響誰將在他們本國以外的會議上發言。」拉馬克裡希南正是諾貝爾獎得主聲明的牽頭者之一。

中國駐美大使館周五則對此做出回應稱，「日前，個別諾貝爾獎得主發表聲明，對我館正常履職活動表達所謂『關切』，有關言論完全站不住腳」。

使館發言人表示：「尊重各國主權、獨立和領土完整，不干涉主權國家內政，是國際關係基本準則。世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。」

中方在這份回應中並未直接提及達賴喇嘛和李遠哲。

針對有關駭客攻擊的指責，中國駐美使館則表示：「中國是網路安全的堅定維護者，也是駭客攻擊的受害國之一，始終依法打擊在中國境內或利用中國網路基礎設施發起的網絡攻擊。我們不接受任何毫無根據的指責。」

達賴喇嘛和李遠哲分別為1989年諾貝爾和平獎以及1986年諾貝爾化學獎得主。

（綜合報導）

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