鞏固新時代全面協作 中俄即將舉行聯合軍演

7月29日，中國國防部新聞發言人吳謙大校在例行記者會上發布消息，根據中俄雙方達成的共識，俄羅斯聯邦武裝力量將於8月上中旬參加在中國寧夏舉行的「西部·聯合-2021」演習。

他在記者會上介紹說，此次演習地點在中國寧夏回族自治區陸軍青銅峽合同戰術訓練基地，課題為聯合維護地區安全穩定。他表示，雙方共派出兵力1萬餘人，投入多型飛機、火炮和裝甲裝備，混合編組、合帳籌劃、同台合練，共同檢驗和提高部隊聯合偵搜預警、電子信息攻擊、聯合打擊清剿等能力。

他還說，此次演習旨在鞏固發展中俄新時代全面戰略協作伙伴關系，深化兩軍務實合作和傳統友誼，進一步展示雙方打擊恐怖主義勢力、共同維護地區和平與安全的決心和能力。

7月28日，中國國務委員兼國防部長魏鳳在杜尚別與出席上海合作組織成員國國防部長會議的俄羅斯國防部長紹伊古舉行會談。 紹伊古在會談後對外確認，俄羅斯將與中國舉行聯合軍演。

「信任度達到前所未有的高度」

中國官方媒體《環球時報》報導稱，此次聯合軍演將是 俄羅斯軍隊首次進入位於寧夏的陸軍青銅峽合同戰術訓練基地參加演習，「這表明中俄兩軍之間的信任度達到前所未有的高度」。

香港《南華早報》強調，中俄寧夏聯合軍演舉辦的背景是中俄兩國和美國之間都存在緊張關係。

美國《新聞周刊》指出，中俄兩國舉行聯合軍演的時機剛好是美國正在從阿富汗撤出最後駐扎的部隊。中俄兩國都已經表達過對阿富汗未來前景的擔憂。兩國認識到，為了穩定和防止出現任何地區性的反彈，就必須要對自己的實力有所加強。

28日，俄羅斯國防部長紹伊古在上合組織成員國國防部長會議說，美國正在上合組織國家周圍制造具有事態發展難以預測腳本的長期緊張局勢的溫床。他說：「達成目的的典型方法是咄咄逼人的經濟施壓，各種各樣的制裁，挑起衝突，實施誤導民眾的行動。最不穩定局勢在東南亞呈現出來。」

他還說，俄羅斯國防部正採取措施反制將恐怖活動從阿富汗轉移到中亞地區的企圖。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】