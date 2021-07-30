美防長訪問越南 北京批挑撥其與鄰國關系

美國國防部長奧斯汀29日在見了越南國防部長潘文江，雙方同意深化在安全和新冠疫情復蘇方面的合作。此前華盛頓曾誓言要支持陷入與中國領土紛爭的東南亞國家。

越南國防部稱，在河內，奧斯汀和潘文江討論了針對解決1975年結束的越戰遺留問題方面的合作，包括繼續尋找美國失蹤人員丶清除地雷和消除美軍在越戰期間使用的強力落葉劑二惡英(dioxin)橙劑的污染問題。

他們還討論了自然災害救援和新冠援助方面的非傳統安全合作。奧斯汀初訪之際，越南正處於新冠病例激增的狀態，河內和全國一半的地區處於封鎖狀態。此前，美國已捐贈了500萬劑莫德納疫苗給越南，這是拜登承諾向全球低收入國家提供的8000萬劑疫苗中的一部分。

奧斯汀29日從新加坡抵達越南。他周二也在新加坡發表演講說，表示自己致力於跟中國建立有建設性的丶穩定的關系，包括加強與人民解放軍的危機溝通。

他重申，北京對南海的主張「沒有國際法依據」，並「踐踏了該地區各國的主權」。他說，美國支持該地區沿海國家維護其在國際法下的權利，並致力於履行其與日本和菲律賓的國防條約義務。

越南和菲律賓是中國在南中國海領土爭端中競爭最激烈的對手之一，中國政府無視鄰國的抗議，在那裡建造了幾個配有簡易機場和軍事設施的島嶼。

越南此前曾指責中國在其南部海岸阻撓其天然氣勘探活動，而菲律賓則經常抗議中國漁船和海岸警衛隊船只在其專屬經濟區的活動。馬來西亞和印度尼西亞也對中國在南海部分地區的活動提出了抱怨，但中國政府幾乎完全宣稱擁有這些地區。

中國：奧斯汀挑撥中國同鄰國間的關系

在奧斯汀抵達越南的同日，中國駐新加坡大使館針對他周二在新加坡發表的演說發布聲明，批評奧斯汀一方面「利用台灣丶新疆問題干涉中國內政」，另一方面又渲染中國威脅，挑撥中國同鄰國間的關系。

中國駐新加坡大使館發言人透過聲明表示：「這些言論顛倒黑白丶無中生有，目的還是為美國的地緣政治戰略服務。奧斯汀先生聲稱要用『美國的一個中國政策』處理台灣問題，這既具有欺騙性，也十分狂妄傲慢。奧斯汀先生指責中方對新疆維吾爾族穆斯林犯下種族滅絕和反人類罪行，這完全是出於政治目的對中國蓄意抹黑。」

針對奧斯汀發表與中國在南海行為相關的言論，中國大使館說奧斯汀的表態是為了挑撥中國同鄰國間的關系。大使館發言人批評：「中國與東盟國家正積極推進『南海行為准則』磋商。恰恰是美國的插手和干涉，使很多地區問題生變生亂。中國和地區國家有足夠的能力與智慧通過友好協商妥處矛盾分歧，我們不需要美國的指手畫腳。」

(美聯社丶德新社)

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