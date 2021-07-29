孟晚舟案檢察官獲拜登提名 擔任對華出口要職

據路透社報導，白宮28日宣布，美國檢察官肯德勒（Thea Kendler）受美國總統拜登提名，將接下美國商務部控制對華出口的一個關鍵職位。肯德勒是負責起訴中國科技巨頭華為及其首席財務官孟晚舟刑事訴訟中的檢方代表。

報導指出，肯德勒預計將在五角大樓前官員埃斯特維茲（Alan Estevez）手下工作。埃斯特維茲於7月13日被提名為商務部負責工業和安全事務的副部長，該職位在美中科技戰中處於核心地位。

自2019年以來，美國商務部一直限制對中國華為公司的銷售，華為附屬公司被列入美國貿易黑名單中，使這家全球最大的電信設備制造商陷入困境。

7月中，拜登政府又將逾30家企業列入經濟黑名單，其中包括23家中企。美方指控這些中國公司協助北京對新疆維吾爾人及其它少數民族進行打壓。 中國商務部當時明確表示「將採取必要措施」反制，中國外交部更曾在批評：「這是美方禍亂新疆丶以疆治華的手段」。

針對美國商務部多次升級對華為禁令，中國外交部發言人趙立堅2020年也曾說：「美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業采取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑。」

肯德勒是誰？

在2014年加入司法部之前，肯德勒曾經在美國商務部工業和安全首席顧問辦公室擔任高級顧問，提供法律意見，而在此之前她是私人執業的貿易律師。

白宮28日發出的聲明指出，肯德勒畢業於賓夕法尼亞大學法學院，就學第三年獲得美國教育部的獎學金，大學期間曾赴北京學習中文，並在日本金沢市修習日語。

肯德勒擁有紐約和哥倫比亞特區的律師資格，她與丈夫及兩個孩子住在馬裡蘭州。

（路透社等）

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