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東奧駐衛警爆新冠群聚 基層警員：「新冠比救災恐怖」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
日本東京中央區晴海町的東奧選手村，攝於21日。據日媒報導，東京奧運選手村的駐衛警爆發新冠疫情，累計12名兵庫縣警檢測呈現陽性反應，另外38名警員則在其他設施進行隔離。路透/Sipa USA
日本東京中央區晴海町的東奧選手村，攝於21日。據日媒報導，東京奧運選手村的駐衛警爆發新冠疫情，累計12名兵庫縣警檢測呈現陽性反應，另外38名警員則在其他設施進行隔離。路透/Sipa USA

英國每日郵報28日轉述日媒報導，東京奧運選手村的駐衛警察爆發新冠疫情，累計12名兵庫縣警檢測呈現陽性反應，另外38名警員隨後也因懷疑染疫，已於其他設施進行隔離。

報導指出，兵庫縣警此次特別派出100名警員支援東奧維安工作，落腳地點則是東京市郊的一處宿舍，確診與懷疑確診的50名警員年紀則都在20多歲。

據悉，東奧主辦單位試圖淡化駐衛警爆發疫情，但該單位的一位警官告訴網媒，他們的住處空間狹窄，必須共用盥洗設施，導致確診案例一發不可收拾，「警察宿舍沒有足夠的廁所或盥洗室，也變得太過擁擠，這是此次疫情群聚的原因」。

這位警員說，「就只有兵庫縣警持續不斷遇上新冠爆發，也許我們被詛咒了」。他同時也坦言，「新冠病毒正在擴散，我很害怕，士氣太低了。一些警官就說，比起出動救災，新冠病毒要更恐怖」。

報導指出，儘管半數警力已確診與懷疑染疫，同一單位的兵庫縣警員仍持續駐守東奧選手村的維安崗哨，也被目擊跟運動員和民眾互動。

東京奧運 疫情

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