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美控中擴張核武 中國反批美打壓

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美、中開始要面對關鍵的核武問題了！美國科學家聯盟28日發布報告表示，中國正在新疆積極建設核彈發射井，美國國防部也表達對於中國擴張核武的擔憂。中國官方尚未對此回應，但官媒以多篇報導指稱美國的反應非常可笑，並反控美國打壓各國發展核武，以維持國際霸權地位。

美壓迫中發展核武

根據《英國廣播公司》報導，由過去參與美國核彈「曼哈頓計畫」的科學家成立的科學家聯盟（FAS）近日發布報告稱，他們在新疆哈密監測到中國正在擴充核彈發射井的數量，預計整個基地的腹地可容納110個核彈發射井。美國國防部也對此表達擔憂。

中國官方並未對此表示意見，不過中國官媒《新華社》撰文指出，美國媒體與相關機構反覆炒作的原因，是要像中國施加輿論壓力，而且美國「一些力量」正熱衷於推動核武進一步的現代化，媒體炒作相關議題讓美方升級核武打擊有更高的正當性。

其中還提到，美國希望長期保持美中之間核武庫的差距，希望藉此讓美國保持對中國的戰略攻勢與脅迫能力，但美國也要想清楚，如果持續以此壓迫中國，必然也會增加中國想強化核威嚇能力的緊迫感。

文章並指出，面對美國極端政客的叫囂，還有美軍在南海、台海的行動，中國必須用堅決的行動打擊美方。

加入裁減不公平

但《英廣》也提到，世界主要核武大國美國與俄國近年來都在協商核武裁減，甚至想將中國拉進談判圈內。中國則遲遲不願加入，並認為自己只有2、300枚核彈，遠不如美、俄各坐擁近4000枚核彈頭，數量級相差甚遠，卻也要配合裁減核武，並不公平。但美國擔心，中國核武擴張的速度遠比想像中還要快速。

根據《維基百科》目前的資料則顯示，美、俄目前仍各有6000枚以上的核彈頭，遠超過中國、法國的300枚、英國的215枚。另外，印度、巴基斯坦、北韓在後來也各自發展核武，以色列則並未對外證實有核武，但國際普遍認為該國核武發展成熟。

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