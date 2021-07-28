印媒：中方在實控線印度一側建帳篷

據《印度快報》（The Indian Express）援引印度政府官員報導，中方人員在拉達克地區東部德姆卓克（Demchok）的查丁那拉（Charding Nala）印度實控一側搭建了帳篷。

印度官員稱，搭建帳篷的人是「所謂的平民」，儘管如此，印度方面還是要求他們返回，但對方還是沒有離開。

消息人士透露，中國方面曾建議中印邊境第12輪指揮官級別的會談於本周一舉行。但印度表示，7月26日是紀念1999年對巴基斯坦的卡吉爾戰爭勝利日，因此希望將會談推遲數日。目前看，會談可能最遲於8月第一周舉行。

中印上一次軍級指揮官會談是在今年4月。這一系列會談旨在討論雙方軍事人員在東拉達克脫離接觸以及最終的緩和對峙。這一對峙始於2020年4月，於6月達到高峰，雙方軍人在加勒萬河谷發生流血衝突。據雙方官方各自公布的數字，20名印度軍人在衝突中死亡，中方共有四名官兵死亡。

之後中印間就邊境糾紛展開軍長級會談及外交談判，並逐步就雙方一線部隊脫離接觸達成一致。今年2月21日，雙方舉行第十輪軍長級會談後發布聯合聲明，表示印度和中國的軍隊已經從喜馬拉雅山西部有爭議的班公湖邊境地區撤離。

「情況穩定」

此後，會談尚未取得進一步進展。目前消息人士稱，原因是印度希望首先在所有「摩擦點」實現脫離接觸，而中國則希望緩和對峙，讓增派的部隊從深入地區先撤回原駐地，再繼續其它摩擦點的脫離接觸。

印度政府一位資深官員稱，目前邊境「情況穩定」，盡管還沒有恢復到2019年的水平，但比去年「好得多」，今年2月以來沒有發生過任何中方「越軌」情況，雙方軍隊也沒有過近距離對峙。

中印雙方在該地區均部署有約5萬名士兵。消息人士稱，中國在東拉達克地區的部隊一直在輪換駐防，並在「以很快的速度建設軍事基礎設施」，包括宿營地、彈藥庫和炮兵陣地等。在其縱深地區，近四個師的中國軍隊駐扎在G219公路沿線，該公路穿過阿克賽欽，連接新疆和西藏。

與此同時印度也在升級防御和基礎設施。例如在班公湖南岸修建公路和橋梁，以及改善該地區的電信網絡。

《印度時報》（The Times of India）報道，有關中方最新動向的消息傳出後，在野黨國大黨主席拉胡爾．甘地本周批評莫迪政府新近在邊境問題上處理方法，稱其對中國的行動視而不見，應對毫無章法，這將造成嚴重問題。

（印度時報、印度快報等）

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