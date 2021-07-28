法院裁定取消厄瓜多國籍 維基解密創始人亞桑傑將上訴

厄瓜多一法院一審裁決，取消維基解密創始人亞桑傑的厄瓜多公民身份。位於首都基多的該法院裁定，2017年授予原籍澳洲的亞桑傑厄瓜多公民身份時有行政失誤。亞桑傑律師波韋達（Carlos Poveda）宣布，將對此提出上訴。

亞桑傑目前在倫敦貝爾馬什（ Belmarsh）高安全級別監獄中等待有關美國政府引渡要求的決定。美國指控他和「吹哨者」曼寧（Chelsea Manning）合作竊取美國在伊拉克和阿富汗軍事行動的秘密材料，並公布於互聯網平台——維基解密。美方稱，此舉危及了美國在眾多國家的線人的生命安全。

若在美國被定罪，亞桑傑有可能獲長期徒刑。

被遞解出使館

2012年，亞桑傑逃入厄瓜多駐倫敦大使館，以免遭引渡。他獲得庇護，並於2017年獲厄瓜多國籍。這個南美國家時任政府計劃給予亞桑傑外交身份，以能讓他安離使館。然而，此後，基多政府與亞桑傑之間出現緊張關係。2019年，厄瓜多政府撤銷對他的庇護，英國警方旋即以違反保釋條件罪將他帶走，拘押至今。

維權人士認為，審判及拘留亞桑傑完全是對法律的嘲弄，針對他的法律行動意在對將真相公之於眾的其他舉報人起到以儆效尤的作用。觀察家們相信，厄瓜多在亞桑傑事件中改變態度與美國外交施壓有關。

（德新社，美聯社）

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