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英國防捉襟見肘 半數戰艦無法行動、恐2年沒預警機可用

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國皇家海軍45型驅逐艦「保衛者號」，攝於6月。皇家海軍現有6艘45型驅逐艦，目前卻只有「保衛者號」正在海上。路透
英國皇家海軍45型驅逐艦「保衛者號」，攝於6月。皇家海軍現有6艘45型驅逐艦，目前卻只有「保衛者號」正在海上。路透

英國的「伊麗莎白女王號」航艦打擊群現正遠征南海，媒體27日卻披露皇家海軍的半數主力戰艦因維修而無法行動，皇家空軍則將於12月裁掉現役的空中預警機，屆時可能要靠北約組織幫忙撐過接下來2年的空窗期。

太陽報引述英國國防部公布訊息報導，皇家海軍艦隊目前有18艘驅逐艦與巡防艦，只有9艘可以作戰，另外9艘則卡在港口裡。

在現役的45型驅逐艦中，只有一艘「保衛者號」（HMS Defender）正護送「伊麗莎白女王號」航艦打擊群進行首次環球航行。原本同行的姊妹艦「鑽石號」（HMS Diamond）則因7月初遇到技術問題而不得不脫隊，現在還滯留在義大利維修。

其他同型艦「勇敢號」（HMS Daring）、「鄧肯號」（HMS Duncan）與「龍號」（HMS Dragon）都在進行計畫維修，「無畏號」（HMS Dauntless）則在進行引擎升級工程，預期要等到年底之前展開海試。至於12艘23型巡防艦，也只有8艘被列為「可作戰」。

皇家海軍前參謀長、史皮特黑德男爵威斯特（Baron West of Spithead）直言，「這是國家恥辱，新船造得不夠快，也沒有足夠的錢進行維修。國家到頭來只有這種數量的戰艦出海，這讓人完全不滿意。巡防艦現在停泊於碼頭，正是因為我們運作他們的時間比預期更長，也因為新船的建造計畫花費太長的時間」。

同樣根據太陽報的獨家報導，皇家空軍老化的E-3「哨兵」（E-3 Sentry）空中預警機機隊預定今年退役，但後繼的E-7「楔尾鷹」（E-7 Wedgetail）預期要到2023年才會開始交機。英國國防部表示，由德國空軍少將勒伯特（Maj Gen Jörg Lebert）率領的北約組織早期預警部隊屆時將會「提供覆蓋」。

英國皇家空軍E-3「哨兵」空中預警機，攝於2003年。太陽報獨家報導，皇家空軍老化的E-3「哨兵」空中預警機機隊預定今年退役，但後繼機要等到2023年才會開始交機。路透
英國皇家空軍E-3「哨兵」空中預警機，攝於2003年。太陽報獨家報導，皇家空軍老化的E-3「哨兵」空中預警機機隊預定今年退役，但後繼機要等到2023年才會開始交機。路透

空軍 海軍 英國

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