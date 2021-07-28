美墨邊界難得和平 3幫派竟宣布停戰

「我們也有家人，不能再繼續打下去了！」美墨邊境27日突然出現許多巨大的告示布條，上面有墨西哥3大幫派：地鐵幫、毒蠍幫與紅人幫的名字，並寫道「願和平永存！」等停戰宣言，啟人疑竇。這3大幫派長年以來橫行美墨邊境，互相爭奪地盤，從事走私毒品與販賣人口的勾當，上個月火拼才造成19人死亡。

不知為何停火

根據《半島電視台》報導，位於美墨邊境、墨西哥的塔毛利帕斯州27日晚間突然在路邊出現許多告示布條，上面寫說當地3大販毒集團：地鐵幫、毒蠍幫與紅人幫決議達成停戰協議。

通常當地毒梟在路邊留訊息時，都會十分殘忍的留下一些斷肢遺骸，或是畫很多血腥的圖案，讓民眾感到恐懼，但這次卻以畫有象徵橄欖枝的圖案代替。上面寫著「願和平永存！」，並表示他們也都有家人，在與人民團結的想法下，他們決定收手。

《墨西哥每日新聞》提到，當地另外一大販毒集團─旋風幫的名字雖然沒有在上面，但據小道消息稱，旋風幫也同意加入停戰協議。不過這些幫派在6月時曾爆發大規模火拼，造成至少19人死亡，因此外界並不清楚他們停戰的真正原因。

毒梟影響力深遠

這些販毒集團被外界俗稱「海灣卡特爾」，是墨西哥的犯罪集團和販毒組織，也許是該國最古老的有組織犯罪集團。他們在塔毛利帕斯州的馬塔莫羅斯、德州的布朗斯維爾流竄。他們的犯罪網絡是國際性的，被認為也有和歐洲、西非、亞洲、南美和美國的犯罪集團打交道。

美墨邊境向來毒品走私、人口販運的狀況嚴重，墨西哥更是毒梟猖獗的地方，以活躍30多年的墨西哥傳奇毒梟古茲曼為例，他的影響力甚至讓他多次被富比世評選為最具影響力人物，直到2019年才被引渡到美國，遭法院判處終身監禁，但墨西哥許多毒梟在政界也很有影響力，政府很難將其剷除。

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