「網攻將是戰爭導火線」拜登點名中俄黑客

美國總統拜登於27日上任後首次拜訪了美國最高情報單位國家情報總監辦公室（ODNI），並指出由中國及俄羅斯針對美國政府機構、企業和基礎設施發動的一系列黑客事件頻傳，網絡攻擊將可能升級為一場「全面性的戰爭」。

拜登表示，包括勒索軟件攻擊在內的網絡威脅「越來越能夠在現實世界中造成損害和破壞」。

他又說：「如果我們最終陷入一場戰爭、一場與另一個大國的真槍實戰，那麼網絡漏洞將會是這場戰爭的導火線。」

近來眾多的黑客攻擊事件使美國網路的安全性受到質疑。今年5月，美國最大燃油管線遭黑客發動勒索軟件攻擊導致輸油系統中斷，使政府宣佈進入緊急狀態；而今年3月被發現的微軟電子郵件漏洞，也使得黑客得以透過微軟系統入侵上萬台分佈於世界各地的電腦。

從目標為國家政府的網路間諜行為，到危及企業營運的勒索軟件攻擊，拜登政府認為，中國及俄羅斯政府在其中扮演了關鍵的角色。

事實上，針對微軟攻擊事件，拜登政府上週才正式指控中國政府，透過僱傭黑客組織的方式，扶植了一整個黑客行動的產業鏈。

拜登表示，中國國家主席習近平對於希望讓中國在2040年代成為世界上最大經濟體、擁有世上最強大的軍事力量的目標，可說是「死心塌地」。

「他是來真的...... 習近平有他的計畫，」拜登說，「我們最好搞清楚我們要如何在不加劇情勢的情況下保持自己的步伐。」

重建白宮與情報單位之關係

然而，要能應對中俄的網路攻擊威脅，拜登也需加強白宮與情報單位之間的合作。《華盛頓郵報》報導，拜登此行造訪ODNI，正是有意要改變在前總統特朗普任內，中央與情報單位之間的緊張關係。

特朗普在4年任內共換了兩位國家情報總監及三位代理國家情報總監。相較之下，奧巴馬8年內只換過兩任。他也多次公開表達他對情報單位的不滿，包含他們對外公開特朗普施壓烏克蘭來調查拜登父子的事件，最終使特朗普遭美國眾議院彈劾。

相比之下，拜登則一再堅稱，他不會對情報機構施加政治壓力，而他過去也有作為副總統和在參議院任職期間與情報官員合作的長期歷史。目前拜登也已請情報單位針對COVID-19起源、以及導致多名美國駐外官員罹病的神秘「哈瓦那症候群」進行調查。

《華盛頓郵報》採訪前任官員指出，拜登有意將現任國家情報總監當作自己最主要的情報顧問。而拜登也親自表示了他對情報單位的支持。

「我絕不會把你們的工作給政治化。我向你們保證。」拜登在一場有大約120位ODNI員工參與的講座中說道。

（綜合報導）

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