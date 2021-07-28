巴西總統怕被罷免 任命盟友當部長

一向恣意妄為的巴西總統波索納洛居然妥協了！他在27日任命國會最大黨團的參議員為參謀長，外界推測他是希望拉攏中右派盟友不要支持他的罷免案。波索納洛抗疫不力，加上疫苗收回扣等貪污案件頻傳，國會一直試圖想罷免他，且他民調都落後於左派的魯拉，讓他2022年的選舉連任之路更加崎嶇，不得不出此下策。

安撫盟友避免彈劾

根據《半島電視台》報導，波索納洛27日任命國會最大黨團進步黨的黨魁諾古涅拉為參謀長，取代原本退休的將軍，並將於本周宣誓就任。他也成為第1位在總統選舉開跑後，決定加入波索納洛內閣的官員。

外界推測，由於波索納洛的疫苗採購爆發收回扣的醜聞，加上巴西的抗疫消極，波索納洛不願意實施大規模的封城措施，認為會傷害經濟，讓國會許多政黨都鼓吹要彈劾波索納洛（巴西國會有超過10個政黨），不過目前右派組成的黨團仍在盡力維護波索納洛，讓他暫時避免遭到彈劾下台。

近日也有許多民眾上街抗議，不滿政府處理疫情荒腔走板。巴西將於2022年舉行總統大選，目前波索納洛的民調都低於之前剛出獄、打算再次參選總統的前總統魯拉，魯拉過去執政讓巴西經濟高速成長，名列金磚5國，目前雖尚未宣布參選，仍被視為下屆巴西總統熱門人選。

連任岌岌可危

在6月的民調中，波索納洛支持度一度只剩下23%，落後於魯拉的49%，最新的民調差距有縮小的趨勢，但還是以31%落後給魯拉的39%。不過自疫情爆發以來，第1份針對彈劾的民調顯示，巴西多數民眾還是希望立法機關能將波索納洛彈劾下台，也讓他更要拉攏國會的盟友。

巴西目前疫情排名世界第3，僅次於美國與印度，累計至少有1974萬人確診、55萬人死亡，外界甚至普遍懷疑此數字遭到低估，每天還是有上萬人確診，疫情遲遲無法獲得有效控制。

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