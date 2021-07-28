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牽制中國大陸 日本擬年內展開出雲號搭載F-35B起降訓練

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導

日媒讀賣新聞報導，日本政府評估今年內展開「出雲號」搭載美軍最新銳匿蹤戰機F-35B的起降訓練。這項訓練著眼於美日未來的共同作戰，牽制中國大陸在東海、太平洋的海上行動。

出雲號是日本海上自衛隊最大級別的護航艦（全長248米，標準排水量1萬9950噸），正在進行「航艦化」改裝。報導指出，改裝將分兩階段進行，首先完成甲板耐熱塗裝，改裝後將能承受F-35B垂直起降；此外，將改造船首形狀，確保F-35B起降時不會產生亂流。

根據日本政府的中期防衛力整備計劃（中期防），將於2023年引進18架F-35B，2024年開始服役。日本目前並未持有F-35B戰機。為此，目前方針將由駐日美軍位於岩國基地（山口縣岩國市）的海軍陸戰隊派出F-35B與出雲號搭配訓練；日本空自在學習美軍的作戰技能後，將來，自衛隊的F-35B也可能在美軍艦艇上起降。

報導分析，2019年12月，中國大陸首艘國產航艦「山東號」服役。加上2012年服役的「遼寧號」，中國大陸目前擁有兩艘航艦，第三艘航艦也在建造中，共軍的航艦與轟炸機在日本周遭海域活動日益活絡。

為加以因應，日本政府計劃在出雲號完成航艦化改造後，接著著手進行出雲級另一艘護衛艦「加賀號」改造。美日兩國政府希望提高日本護衛艦性能後，靈活運用為戰機進行補給，提高空中作戰能力。

但報導也提到，航艦化改造的護衛艦在平時原則上只能作為潛艦巡哨、醫療活動與運輸使用；搭載戰機除了訓練之外，只能在有事發生時，專守防衛範圍內運用。根據日本憲法第九條規定，日本不可持有「攻撃型航艦」。

日本 F-35 美軍

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