拜登承諾不會政治化情報工作 點名陸俄威脅

美國總統拜登27日首次造訪國家情報總監辦公室並對情報人員發表演說，承諾他不會把情報工作政治化，並指俄羅斯鎖定美國期中選舉發動訊息戰，侵犯美國主權；中國大陸意在成為全球軍事與經濟霸權，美國研發投資已經落後。

國家情報總監辦公室每天都要為美國總統和政要提供簡報，拜登以此凸顯他和情報界的連結，他自當國會議員起，就熱愛聽取簡報，直到現在，又能重新聽取總統每日簡報。

「當我是美國總統，你們一次都不會看到我的政府用任何形式影響或改變你對當下情況的判斷，我將不會政治化你的工作。這對美國來說太重要了。」拜登說，過去美國情報工作聚焦反恐，如今，包括勒索軟體在內的網路攻擊、虛假訊息攻擊等，越來越能破壞現實世界。

拜登說，他認為，網路攻擊可能演變成一場與大國的實際槍戰，後果嚴重；而假訊息透過互聯網流竄，難辨真假影響民眾判斷。

他也提到自己在總統每日簡報中讀到，俄羅斯針對美國明年的期中選舉已經發動訊息戰，「這就是對美國主權的侵犯。」

拜登表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）面臨的問題是，俄羅斯經濟體除了核武與油井，再無其他，普亭自知麻煩大了，「在我的觀點中，這會讓他更危險。」

至於中國大陸，拜登表示，中國大陸國家主席習近平極度渴望中方成為全球軍事霸權，以及在2040年代中期成為最大經濟體，無庸置疑。

拜登說，在科技發展過程中，美國要與中國大陸等國家競爭未來，美國必須站在科技發展的最前端；三年半前，美國的研發資金對國內生產毛額（GDP）占比全球第一，中方第九；現在美國排名第八，中方第二。