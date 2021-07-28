快訊

調查局搞丟毒品案偵結 調查官偷販毒2長官也被拉下水

大老遠激怒中國的理由？立陶宛援台灣的「冰島時刻」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登承諾不會政治化情報工作 點名陸俄威脅

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登27日首次造訪國家情報總監辦公室並對情報人員發表演說，承諾他不會把情報工作政治化，並指俄羅斯鎖定美國期中選舉發動訊息戰，侵犯美國主權；中國大陸意在成為全球軍事與經濟霸權，美國研發投資已經落後。

國家情報總監辦公室每天都要為美國總統和政要提供簡報，拜登以此凸顯他和情報界的連結，他自當國會議員起，就熱愛聽取簡報，直到現在，又能重新聽取總統每日簡報。

「當我是美國總統，你們一次都不會看到我的政府用任何形式影響或改變你對當下情況的判斷，我將不會政治化你的工作。這對美國來說太重要了。」拜登說，過去美國情報工作聚焦反恐，如今，包括勒索軟體在內的網路攻擊、虛假訊息攻擊等，越來越能破壞現實世界。

拜登說，他認為，網路攻擊可能演變成一場與大國的實際槍戰，後果嚴重；而假訊息透過互聯網流竄，難辨真假影響民眾判斷。

他也提到自己在總統每日簡報中讀到，俄羅斯針對美國明年的期中選舉已經發動訊息戰，「這就是對美國主權的侵犯。」

拜登表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）面臨的問題是，俄羅斯經濟體除了核武與油井，再無其他，普亭自知麻煩大了，「在我的觀點中，這會讓他更危險。」

至於中國大陸，拜登表示，中國大陸國家主席習近平極度渴望中方成為全球軍事霸權，以及在2040年代中期成為最大經濟體，無庸置疑。

拜登說，在科技發展過程中，美國要與中國大陸等國家競爭未來，美國必須站在科技發展的最前端；三年半前，美國的研發資金對國內生產毛額（GDP）占比全球第一，中方第九；現在美國排名第八，中方第二。

拜登 俄羅斯

延伸閱讀

警告俄中 拜登：嚴重網攻恐招致真正實戰

「美國不會如去年封城」拜登支持口罩令鼓勵接種疫苗

美國聯盟 翻轉晶片產業

英特爾下一步 瞄準蘋果訂單

相關新聞

拜登承諾不會政治化情報工作 點名陸俄威脅

美國總統拜登27日首次造訪國家情報總監辦公室並對情報人員發表演說，承諾他不會把情報工作政治化，並指俄羅斯鎖定美國期中選舉...

大老遠激怒中國的理由？立陶宛援台灣的「冰島時刻」

當台灣遭受第二波新冠疫情襲擊之際，伸出援手的國家微乎其微，目前有美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、以及捷克也承諾捐贈。據悉台灣透過駐拉脫維亞代表團，向同為波羅的海三國之一立陶宛請求協助，基於人道考量，立陶宛政府決定分出2萬劑AZ疫苗給台灣，引起不小關注。

薛曼：譴責陸方霸凌台灣 敦促北京和平對話

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）26日在天津會晤中國大陸國務委員兼外交部長王毅，一名國務院發言人轉述薛曼表...

牽制中國大陸 日本擬年內展開出雲號搭載F-35B起降訓練

日媒讀賣新聞報導，日本政府評估今年內展開「出雲號」搭載美軍最新銳匿蹤戰機F-35B的起降訓練。這項訓練著眼於美日未來的共...

布林肯訪印 人權丶中國議題搬上台面

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二抵達印度，與該國領導人討論加強對抗中國的印太交往（Indo-Pacific engagement），以及新德裡最近的人權記錄與其他議題。

【專家之眼】薛曼訪中：火花四射，各自表述

此次美國副國務卿薛曼出訪天津，一波三折，其主因就是兩國政治結構與職權功能的差別，這是要在雙方關係緊張時才會出現的特殊現象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。