布林肯訪印 人權丶中國議題搬上台面

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二抵達印度，與該國領導人討論加強對抗中國的印太交往（Indo-Pacific engagement），以及新德裡最近的人權記錄與其他議題。

周三（7月28日），布林肯會與印度總理莫迪（Narendra Modi）和一些高級官員會晤，這場會晤前幾天，他的副手美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）剛在中國與高官進行會談。

路透社指出，華盛頓長期以來一直將印度視為抵制中國在該地區日漸崛起的關鍵伙伴。美國和印度丶澳大利亞和日本組成四方安全對話（Quad），也是美國在印太地區應對中國經濟和軍事力量的盟友。

法新社稱，去年印中的喜馬拉雅邊境發生致命沖突以來，中國日益強硬的態度將美印關系推得更近。路透社並說，雖然拜登政府表示希望與北京建立更多的民間關系，但他並沒有顯示出軟化特朗普政府在貿易丶科技和人權方面對抗措施的跡象。

據負責南亞和中亞事務的代理助理國務卿湯普森(Dean Thompson)上周的評論，印度這個世界上最大的民主國家的人權記錄也將被列入此次議程。

莫迪所帶領的以印度民族主義（Hindu nationalism）為訴求的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的反對者，指責該黨壓制異議丶推出將多信仰的民主國家改造成歧視穆斯林和少數民族的印度教國家的政策。此外，莫迪還被指控試圖壓制批評政府處理4月和5月印度境內新冠疫情的聲音。

印度經常否認外界對其人權記錄的批評，並拒絕接受外國政府和人權團體的批評，稱該國的公民自由已經萎縮。

美印有望加強軍事關系

湯普森說，布林肯將尋求印度的支持，以便在美軍8月底完成撤軍阿富汗後，穩定阿富汗局勢。

法新社指，印度對美軍撤軍阿富汗後，塔利班可能接管阿富汗有所擔憂，因為這將使阿富汗成為反印度極端分子的避難所。印度雖是阿富汗政府的堅定支持者，但近期隨著塔利班獲得越來越多的阿富汗領土，印度從其南部城市坎大哈（Kandahar）的領事館撤離了50名工作人員。

印度外交部上周表示，布林肯的訪問「是一個繼續進行高級別雙邊對話和加強印美全球戰略伙伴關系的機會」。

在過去的幾年裡，兩國之間的關系有所改善，特別是在面對崛起中國的共同利益方面。兩國穩定加強了軍事關系丶簽署一連串的防務協議，也深化軍事合作。

今年3月，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會見了印度高級官員和莫迪。雙方同意深化國防合作和情報共享。他的訪問之後，美國氣候特使克裡（John Kerry）也訪問了印度。

(美聯社丶法新社)

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