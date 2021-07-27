威脅報復？白俄羅斯被指向歐洲偷運難民 

立陶宛政府指責鄰國白俄羅斯有意讓來自伊拉克、伊朗和敘利亞的移民入境，再經該國前往歐盟。立陶宛稱，數月來該國沒有有效證件的非法入境者數量激增。

立陶宛外交部長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）呼籲歐盟對此采取嚴格措施。「如果立陶宛的移民入境狀況繼續激化，歐盟必須對白俄羅斯有新的、更嚴厲的制裁措施」，他對德國《世界報》說，他已經向歐盟理事會提出相關建議，「這不是一場難民危機，而是針對我們的混合戰爭行為。」

作為對歐盟制裁白俄羅斯的回應，該國總統盧卡申科曾一再威脅要讓來自戰爭地區的難民過境前往歐洲，並說「我們不會阻擋他們」，這些來自危機地區的人要前往「溫暖、舒適的歐洲」，而德國正需要勞動力。

立陶宛與白俄羅斯有680公裡的共同邊境。過去數周已有數百名移民非法跨越了邊境。立陶宛剛剛嚴格了避難法規，並在與白俄羅斯邊境修建了一道隔離柵欄。歐盟邊境保護署（Frontex）已向這一區域派駐了人員。

歐盟成員國希臘也宣布將向立陶宛提供專家和技術手段，應對難民湧入。立陶宛總理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）上周與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會晤後宣布了這一計劃。

西蒙尼特表示，「我們希望學習希臘的經驗」。希臘嚴格監控其與土耳其的陸地和海上邊界。試圖渡海前往希臘島嶼的移民會在愛琴海上遭到攔截，其乘坐的船只被迫掉頭駛回。

立陶宛外長蘭斯伯格斯表示：「我們必須在歐洲協調努力，摧毀盧卡申科的（人口）販運網絡。」他稱對白俄羅斯來說這是一樁「有利可圖的買賣」，該國公司在伊朗、敘利亞等國提供服務，將希望去歐洲的移民送往白俄羅斯。據稱移民要為此支付7000到8000歐元的費用。由於這是一條幾乎沒有風險的路徑，因此對很多人具有吸引力。

作為歐盟及北約成員國，立陶宛政府是盧卡申科的尖銳批評者。該國還生活著許多流亡的白俄羅斯反對派人士和活動分子，其中包括反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Swetlana Tichanowskaja），以及異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。後者乘坐的瑞安航空班機今年5月在白俄羅斯首都明斯克被迫降，普羅塔塞維奇被當局拘捕並「公開認罪」。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】