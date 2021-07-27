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「恢復互信邁出一大步」 朝韓全面恢復緊急熱線

德國之聲 / 德國之聲

朝鮮戰爭停戰協議簽署68周年之際，根據朝韓兩國周二（7月27日）發表的聲明，雙方同意改善兩國之間的關系，首先恢復中斷的緊急熱線。 緊急熱線的暢通意味著可以在危機時刻提供直接的通訊渠道。

自1970年代以來，雖有幾次中斷，朝韓一直使用兩國之間的緊急電話熱線，直到2020年6月被平壤切斷。

朝鮮說什麼？

自今年4月以來，朝韓兩國領導人多次交換親筆信，商定以恢復熱線電話作為第一步。朝鮮中央通訊社報道稱，根據兩國最高領導人之間達成的協議，決定采取措施，從當地時間7月27日10:00起恢復開通所有朝韓通信聯絡線，「在恢復互信和促進和解方面邁出一大步」。

韓國青瓦台證實，文在寅總統與朝鮮領導人金正恩交換了親筆信，「兩位領導人同意盡快恢復朝韓之間的互信，重新推進兩國關系。」

平壤為何曾切斷聯系？

去年，平壤切斷了與首爾的所有通信渠道，以抗議它所稱的韓國未能阻止活動人士越界放送反朝鮮宣傳品。

在金正恩和時任美國總統特朗普在河內舉行的第二次峰會失敗後，平壤切斷了與韓國的聯系，使核談判陷入僵局。金正恩還以強化朝鮮核武庫作為威脅，要求美國停止對平壤的「敵對」政策。

隨著白宮易主，文在寅呼籲恢復熱線並與金正恩會談，希望美國新任總統拜登能幫助重啟談判，促使朝鮮放棄其核計劃和導彈計劃。

一些政治分析家推測，平壤面臨的經濟壓力——新冠大流行瘟疫也起了推波助瀾的作用——可能會促使金正恩向首爾或華盛頓釋放善意，以換取幫助。

無論如何，拜登的朝鮮問題特使曾表示願無條件會晤平壤代表。

本文章由德國之聲授權提供】

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