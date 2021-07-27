阿富汗死傷增47% 平民竟成祭品

慟！國際軍隊離開後，阿富汗平民死亡人數創新高！聯合國指出，今年阿富汗平民傷亡人數已累計超過 1,600 人，比去年同期增加了 47%。聯合國強調，若阿富汗國內仍企圖以軍事行動解決內部衝突問題，恐將造成更進一步的傷亡。

平民傷亡大增

美國、北約軍撤軍完成度已來到 95% 以上，預計將於 8 月 31 日完全撤離，而塔利班在近期數週中迅速佔領了重要領土，並奪取了與數個具戰略重要性的鄰國過境點，已嚴重威脅著一些政府所屬的省會城市。

美聯社報導，聯合國分析自2009年起至今的阿富汗民眾死亡與受傷狀況發現，2021 年上半年阿富汗婦女和兒童死亡和受傷的人數比任何一年前六個月都多，且「自 5 月國際軍隊開始撤出後，殺戮和傷害的增加尤為明顯。」

聯合國近一步指出，婦女和兒童佔所有平民傷亡人數的 46%，反政府部隊造成了 64% 的傷亡，其中包括佔比 39% 的塔利班，政府軍與親政府組織則分別造成了 23% 與 2% 的傷亡。其餘傷亡中，有近 9% 要歸咎於其他伊斯蘭國家，16% 的傷亡原因不明。

民眾成衝突犧牲品

面對此一數據，聯合國秘書長阿富汗問題特別代表黛博拉·萊昂斯深表痛心，「懇請塔利班和阿富汗領導人注意衝突的嚴峻程度，以及其對平民的破壞性影響。」她認為，該報告提供了一個明確的警告，即如果不制止日益加劇的暴力行為，空前數量的阿富汗平民恐將在今年成為戰爭的犧牲品。

此外，5 月和 6 月的武裝衝突大多發生在城市外，但聯合國擔心，如果未來阿富汗在人口密度高的城市地區發生密集的軍事行動，將對阿富汗平民造成災難性的傷害，也呼籲該國政府放棄以武裝衝突解決國家問題。

然而，BBC 指出，目前阿富汗政府與塔利班份子的和談進展相當緩慢，未來阿富汗的局勢走向仍不樂觀，可能朝向戰事膠著、延長，或是塔利班快速擴張等方向發展。

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