美外交官連訪中印 穩定下仍求制衡

美國外交官近來出訪中、印，外媒雖看好、中國卻看衰。美國近日除了副國務卿雪曼訪中以外，國務卿布林肯也要訪問印度。中國一方面對雪曼的到來態度冷漠，卻又對布林肯訪問印度的新聞十分關注。外媒分析，雪曼訪中是為了替10月的拜習會先鋪陳；中國官媒則看衰布林肯訪問印度，認為是美印兩國的友誼沒有想像中深，且仍有貿易、人權等議題要克服。

為G20碰面做準備

根據《新華社》報導，美國副國務卿雪曼26日與外交部副部長謝鋒進行會面，謝鋒提到，美國在有求於中國時就要求合作，在有優勢的領域就脫鉤、切斷供應鏈、遏制中國，美國單方面受益還想佔盡好處，哪有這樣的道理？外交部長王毅也在會前強硬表態，要教導美國如何平等與各國相處。

《國會山莊報》則報導，美國國務院在會前表示，將與中方保持競爭關係，但會在其中設立圍欄，避免競爭惡化為衝突。雖然中美雙方在會面前後的放話都不太友善，但《彭博》訪問布魯金斯資深研究員哈斯表示，由於拜登與習近平將於10月的G20碰面，此行應該是為了先了解中國的底線，與討論可合作的議題。

韓國《中央日報》則提到，雪曼訪問日、韓時，避答美國將要如何處理北韓問題，但卻希望日韓能夠重視台海安全問題，也讓中國表示不滿。

布林肯訪印談合作

另外，《新華》也有報導指出，布林肯也將於27、28兩日訪問印度，這是繼國防部長奧斯汀之後第2位訪問印度的官員，他將會與印度外長蘇傑生碰面。雖然布林肯此行的目的主要是希望與印度加強戰略合作，不過外界預期美國也會關心印度近來人權遭政府限縮的疑慮。

《新華》報導指出，雖然美國與印度維繫著從川普時期增溫的外交關係，美國希望拉攏印度一起對抗中國，不過印度一直以來希望增加對美貿易的要求，卻遭到美方長期擱置，加上人權議題，美、印關係恐怕還有很長的路要走。不過《美國之音》報導，布林肯表達了協助印度抗疫的關懷，先前也和日本、澳州與印度進行聯合軍演，抑制中國的決心十分明顯。

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