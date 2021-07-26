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Chiayi Can Help！嘉縣消防局捐贈友邦索馬利蘭消防車

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣消防局表示，此次捐贈的小型消防車重5噸，配有4支消防瞄子及16條消防水帶，已服務17年，曾執行多起重大火災及各種特殊災害勤務。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防局表示，此次捐贈的小型消防車重5噸，配有4支消防瞄子及16條消防水帶，已服務17年，曾執行多起重大火災及各種特殊災害勤務。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣消防局今天上午捐贈友邦索馬利蘭共和國1輛小型水箱車，由縣長翁章梁、索馬利蘭共和國駐台代表穆姆德(Mohamed Omar H. Mohamoud)、外交部雲嘉南辦事處副處長郭炳宏出席捐贈儀式，現場展示檢整且性能堪用之小型消防車，展現縣府及消防局對於外交援助及幫助之決心。

縣府消防局表示，此小型消防車重5噸，配有4支消防瞄子及16條消防水帶，已服務17年，曾執行多起重大火災及各種特殊災害勤務，因縣消陸續增購符合現行複合型災害所需之消防救災車輛，基於援助友邦之精神，決定將援贈索國，除延續該車功能，也增強索國救災戰力。

翁章梁表示，「天涯若比鄰」，國與國關係非常密切，彼此相互合作也變成大家相處的準則，台灣做外交非常辛苦，尤其在中國的壓力下，確實要彼此互相協助、幫忙，才能突破外交困境，很高興嘉義縣能夠貢獻提供正能量，

郭炳宏感謝嘉義縣府對外交的貢獻，消防車8月4日將從高雄港啟程，預計九月初抵達索馬利蘭，經費當然盡量從國內支持他們，其他國家有難，我們都會非常樂意協助。

嘉義縣消防局長呂清海說，此次援贈活動除了展現「Chiayi Can Help」的精神，也希望該消防車輛的援贈能讓他們的國家人民生活更安全，除了這台消防車外，於近期亦有一台小型水箱車將援贈「馬紹爾群島」，造福更多有需要援贈的國家。

嘉義縣政府捐贈友邦索馬利蘭共和國一輛小型消防車，由外交部雲嘉南辦事處副處長郭炳宏（左起)、縣長翁章梁、索馬利蘭共和國駐臺代表穆姆德(Mohamed Omar H. Mohamoud)及消防局長呂清海共同出席捐贈儀式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府捐贈友邦索馬利蘭共和國一輛小型消防車，由外交部雲嘉南辦事處副處長郭炳宏（左起)、縣長翁章梁、索馬利蘭共和國駐臺代表穆姆德(Mohamed Omar H. Mohamoud)及消防局長呂清海共同出席捐贈儀式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防局捐贈友邦索馬利蘭共和國1輛小型水箱車，現場展示檢整且性能堪用之小型消防車，展現縣府及消防局對於外交援助及幫助之決心。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防局捐贈友邦索馬利蘭共和國1輛小型水箱車，現場展示檢整且性能堪用之小型消防車，展現縣府及消防局對於外交援助及幫助之決心。記者莊祖銘／攝影

嘉義 索馬利蘭 翁章梁

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