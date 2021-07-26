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阿富汗大宵禁：塔利班圍城...美軍撤收前的最後空襲

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塔利班大舉擴張 美承諾以空襲壓制

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美軍撤出阿富汗後，還能遏止塔利班擴張嗎？美軍25日向阿富汗政府承諾，在9月撤退之前，還會以空襲的方式協助對抗塔利班，但拒絕透露撤軍後會採取什麼行動。美軍原訂911前撤離，但又提前到8月底以前，而塔利班已經控制阿富汗超過1半的省份，美軍扶持的政府看來岌岌可危。

空襲取代行軍

根據《半島電視台》報導，美國中央司令部司令麥肯錫25日在阿富汗首都喀布爾的記者會上表示，美軍最近幾天已經對塔利班展開空襲，未來幾個禮拜也會加強火力，限縮塔利班擴張的野心。但面對記者質疑美軍撤離後是否會繼續協助時，他則不願多作回應。

《路透》提到，美軍原訂將於9月11日，也就是911恐攻20周年時撤離阿富汗，不過後來又決定加速至8月底以前就要撤離，目前已有95%的美軍與各國聯合部隊已經撤出。

目前阿富汗34個省中，塔利班已經至少控制17個，也讓澳洲、加拿大、日本與韓國等15國外交官與北約代表在上周聯名促請塔利班停止軍事擴張。

政治談判卡關

美國也盼望雙方能以政治談判解決問題，但19日在卡達首都杜哈的磋商卻仍未達成任何共識，塔利班與阿富汗政府對外雖宣稱不放棄繼續協商，但美軍撤退的這幾周，塔利班的擴張已經造成上百人死亡，至少2.2萬個家庭因為軍事衝突而流離失所，許多災民只能20人擠1間帳篷，還沒有乾淨的衛浴設備。

這也讓外界擔心美軍撤退後，阿富汗會進入全面內戰。美軍先前未通知政府軍，就從規模最大的巴格拉姆空軍基地撤離，加上將撤離的時程提前，美國官員雖然都說沒有要放棄阿富汗，但有阿富汗民眾受訪時直言，如果真的想幫忙，美軍應該親自來沙漠打仗，而非用空襲破壞了他們的家園。

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