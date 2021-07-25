尼加拉瓜總統濫捕 7候選人先後入獄

尼加拉瓜總統不把反對派抓完不罷休？24日又有尼加拉瓜總統選舉的反對派候選人遭到政府以叛國的罪名逮捕，這已經是總統奧蒂嘉逮捕的第7位反對派候選人。對此，雖然歐盟與美國都表達抗議，並對尼加拉瓜官員實施簽證制裁，但奧蒂嘉依然故我，外界擔心尼加拉瓜將陷入專制統治。

超過半數反對派遭捕

根據《半島電視台》報導，參選總統的尼加拉瓜反對派維道爾24日在家中，以意圖顛覆主權的罪名遭到逮捕。這是尼加拉瓜第7位被奧蒂嘉逮捕的反對派候選人，美國與歐盟也相繼譴責尼加拉瓜政府的專制行為。該國12名候選人超過1半已遭逮捕，超過20名記者與異議領袖亦遭監禁。

奧蒂嘉多以叛國等罪名整肅這些反對派，並對外宣稱反對派將對政府發動政變。但國內對於其超過25年的統治早已厭煩，連墨西哥與阿根廷政府都將其大使召回，表達對奧蒂嘉的抗議；美國則對尼加拉瓜官員凍結帳戶與簽證，都無法阻擋奧蒂嘉想要連任的決心。

不顧一切想連任

《ABC新聞網》提到，國際組織人權觀察美洲分布的執行長維那可6月就發表聲明說，奧蒂嘉的專制程度非常嚴重，國際需要更強的壓力才能讓他屈服。歐盟外長巴瑞爾也曾表示，不排除對尼加拉瓜推出更多制裁措施，否則無法限制奧蒂嘉繼續逮捕反對派候選人。

奧蒂嘉於1979年率領左派桑定陣線，結束蘇慕薩家族長達43年的獨裁統治，不過他在1990年競選連任失敗，後來才在2007年再度贏得大選，並連任至今。他已經擔任3屆總統，加上2014年尼加拉瓜修憲，使總統可無限期連任，也讓奧蒂嘉不擇手段想繼續連任，國際擔憂該國民主恐已名存實亡。

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