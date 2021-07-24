陸宣布「採取對等反制」回擊 美國：沒被嚇住

針對美國發布香港商業警告和對香港中聯辦副主任實施制裁，中方「決定採取對等反制」，根據《反外國制裁法》對六名美方人員和一家實體實施制裁。中國外交部官網周五（7月23日）發布發言人就中方決定對美有關人員和實體實施制裁答記者問，宣布了上述消息。

這是中國首次根據今年6月通過的新的《反外國制裁法》實施制裁，正值美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）周日訪問中國前夕。

中方制裁對象

根據中國外交部的聲明，被制裁的對象包括前美商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會美中經濟與安全審查委員會(USCC)主席卡羅琳‧巴塞洛繆（Carolyn Bartholomew）、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）前辦公室主任喬納森‧斯迪沃斯（Jonathan Stivers）、美國國際事務民主協會(NDI)的金度允（DoYun Kim）、美國國際共和研究所（IRI）在港授權代表亞當‧金（Adam King）、人權觀察中國部主任索菲‧理查森（Sophie Richardson）及香港民主委員會(HKDC)。

這份聲明指出，美方炮制所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力」，該聲明最後強調。

美方反應

就中方宣布的反制措施，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在例行新聞發布會上回應，美國沒有被中國的舉動「嚇住」，仍將全面致力於執行美國的所有制裁措施。她補充說「這些行動是中國政府懲罰公民、企業和公民社會組織以發出政治信號的最新例子，並進一步顯示中國不斷惡化的投資環境和不斷上升的政治風險」。這名發言人還表示，中方自去年7月以來對多名美國官員與組織實施「毫無根據」的制裁，引發了美國民主與共和兩黨的共同反對。莎琪最後批評：「北京企圖威嚇霸凌國際上受尊重的非政府組織，只能說明它從世界上的進一步孤立。」

一周前，美國政府首次發布香港商業警告，提醒美國企業警惕香港《國安法》實施後造成的風險。華盛頓同時宣布制裁7名香港中聯辦副主任。此舉被視為拜登政府讓中國政府為香港法制遭到侵蝕承擔責任而做的最新努力。

被制裁方回應

中國最新制裁名單上唯一實體香港民主委員會在推特上發布回應聲明。該委員會執行總監朱牧民（Samuel Chu）在聲明中表示：「受到像中共這樣的威權政權的攻擊和制裁是一種榮譽徽章。這是對我們為何與為誰而奮鬥的最佳肯定。」朱牧民去年就被中方列為制裁對象。

同樣受到中國最新制裁的人權觀察中國部主任理查森也在這份聲明中表態：「大家不應該被中國外交部的『例行耍脾氣外交』散注意力。相反，大家都應該專注於結束中國政府的侵犯人權和反人類罪行。」

至於中方的最新制裁是否會影響到美國副國務卿薛曼周日開始的訪華行程，美國白宮表示，並未收到行程發生變化的消息。針對此行，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）本周早些時候表示，需要與北京進行建設性對話，美國希望確保兩國關係中有「護欄」，不會讓競爭升級為沖突。按照美方公布的行程，美國國務院第二號人物薛曼將在天津會晤中國國務委員兼外交部長王毅和其他官員。這是自拜登上台以來美國對中國的最高級別訪問。

路透社援引美國官員報導稱，美國國務院第二號人物薛曼訪問中國是為了確保兩個大國之間的競爭不會演變成衝突。她將在那裡會見中國國務委員兼外交部長王毅。

（來源：路透社、白宮網站等）

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