中國駭客攻擊頻傳！CNN頭條報導揭台灣如何嚴防

CNN bussiness報導，隨著解放軍動作頻頻，台灣正積極準備，嚴防中國發起的惡意網路攻擊大戰。

行政院資通安全處處長簡宏偉接受CNN採訪時表示，正在採取重大措施防範技術漏洞，包括聘請大約24名電腦專家故意攻擊政府系統，幫助台灣抵禦每個月遭受多達2000萬至4000萬次的境外網攻。

報導指出，台灣已能抵禦絕大多網攻，但簡宏偉表示，數量相當龐大，加上大多數都是來自於中國，迫使政府認真看待這個問題。他說，「根據攻擊者的行為和方法，我們有高度信心認為，許多攻擊都是來自我們的鄰居」。

簡宏偉表示，「我們政府的運作高度仰賴網路。我們的關鍵基礎設施，如天然氣、水和電力，都高度數位化，因此如果我們的網路不夠安全，我們很容易成為受害者」。

網路攻擊逐漸威脅全球，雖然中國不是唯一被指控發動此類攻擊的國家，但本周遭到美國、歐盟和其他盟國指控，利用駭客對微軟的電子郵件系統發動攻擊，全球至少有3萬個組織受到影響，但中國予以否認。

簡宏偉說，台灣中油公司去年5月遭到勒索病毒攻擊，無法處理客戶的電子支付。法務部調查局指控一個與中國有關的駭客組織發起了該次攻擊。

對此，中國外交部稱，台灣的指控「毫無根據，純屬惡意」。中國國台辦還批評台灣利用網路攻擊抹黑中方為「慣用伎倆」，將大眾注意力從近期爆發的疫情上轉移。