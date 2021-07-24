澳洲遊說成功！大堡礁逃過一劫 免被列入瀕危遺產名單

聯合國教科文組織（UNESCO）上月擬將澳洲大堡礁列入「瀕危世界遺產清單」，在澳洲大力反對和積極遊說之下，世界遺產委員會23日開會決定，暫時不將大堡礁列為「瀕危世界遺產」。

美聯社報導，世界遺產委員會23日在中國開會時稱，這個問題會推遲到2023年再決定，並派出監測團前往澳洲，確定如何管理氣候變化的影響。

委員會21個成員國中，除了澳洲外，包括沙烏地阿拉伯、巴林、俄羅斯、西班牙等16個國家都支持這項安排，只有挪威主張應將大堡礁列為瀕危遺產。委員會通常以協商一致的方式做出決定。

澳洲環境部長蘇珊（Sussan Ley）在視訊會議上表示，澳方僅向委員會要求兩件事，讓專家有時間親身去看看澳洲對大堡礁的承諾、管理以及其現狀，以及在為最終氣候政策提供一個一致的框架，讓所有世界遺產應對氣候變化的影響。

UNESCO在今年6月時表示，受氣候變遷以及水質惡化的影響，大堡礁的珊瑚數量有明顯的下降，建議將大堡礁列入瀕危世界遺產。