拜登宣布對古巴實施新制裁 中方堅決反對

作為對古巴發生反政府抗議浪潮的反應，美國政府宣布制裁這個加勒比國家的政府高層人士和部門。據白宮稱，首批受制裁的是古巴國防部長米埃拉（Álvaro López Miera）和內政部推動鎮壓抗議活動的下屬部門——國家特種部隊（SNB）。

美國總統拜登警告說，「這只是一個開始」。他說，「美國將繼續懲罰那些鎮壓古巴人民的人」。制裁基於針對全球嚴重侵犯人權和腐敗行為者的一項行政命令，其中包括資產凍結。

美國不會弱化嚴厲的政策

此外，美國公民和公司被禁止同米埃拉或古巴內政部國家特種部隊（SNB）做生意。華盛頓重申，正繼續研究在有條件的情況下限制該島國獲得轉匯的可行性。

自華盛頓政權更迭以來，哈瓦那政府曾希望美國新總統能弱化前川普行政當局的嚴厲制裁，並能重返奧巴馬政府的和解路線。但現在，拜登明確表示，他將繼續加大施壓，迫使哈瓦那當局釋放「被不公正監禁的政治犯」，恢復互聯網接入，確保古巴人民能行使其基本權利。

主教們一致聲援

同時，美國的天主教主教們對古巴同行表示聲援。據天主教新聞社（CNS）報道，美國主教會議主席戈麥斯（Jose Gomez）大主教和下屬國際正義與和平委員會主席馬洛伊（David Malloy）主教呼籲，面對抗議運動，人們必須「互相傾聽」。他們指出，這場危機要求采取解決古巴的問題的「具體和切實的步驟」。

本月中旬，成千上萬古巴國民加入了反對這個加勒比國家的共產主義政權的極不尋常的抗議活動。他們對導致電力和食品短缺的30年來最嚴重經濟危機不滿。古巴當局對示威者實行暴力鎮壓，有一百多人被逮捕。一名36歲男子在哈瓦那郊區的一次示威中喪生。

中國外交部：堅定支持古巴

針對美國針對古巴的制裁，北京在周五（7月23日）回應稱，中方堅定支持古巴政府和人民為維護社會穩定所作的努力。

中國外交部發言人趙立堅在當日的例行記者會上表示，中方堅決反對任何國家打著所謂「自由」、「民主」、「人權」等旗號，干涉他國內政、實施單邊制裁，或拉幫結伙對他國施壓霸凌。「正如古巴外長羅德裡格斯所言，最應適用所謂《馬格尼茨基人權問責法》的，正是僅在2020年就造成1021人死亡的美國警察的暴力鎮壓行為。美方應該首先審視自己的人權問題，而不是動輒揮舞制裁大棒，粗暴干涉別國，制造分裂或對抗。」

（美聯社，德新社等）

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