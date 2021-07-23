最後一次作為總理出席 梅克爾在「謝幕記者會」上講了什麼？

這是梅克爾第29次參加柏林舉行的聯邦新聞發布會，也是她最後一次作為總理出席傳統的夏季記者會。在數分鐘發言後，梅克爾接受了在場記者的提問，並回答了因防疫限制人數而不能到場的記者的網上詢問。

回顧五大危機

「我們遭遇了可怕的洪水，感染率正在上升」，梅克爾首先談到了造成170多人死亡，許多人失蹤的德國西部洪災，表示必須對防洪進行徹底的重新思考。她還敦促人們接種疫苗，抗擊疫情。

即便在任期的最後幾個月，梅克爾也仍然處於危機模式中。有記者想知道，梅克爾是否喜歡被稱作「危機總理」。「生活中如果沒有危機，那當然會更容易，但當危機出現時，就必須加以應對。政治的任務就是克服危機」，梅克爾以素來冷靜、清醒的態度回答道。她隨後回顧了擔任總理期間的重大危機：歐元危機、金融危機、2015年大量難民帶來的挑戰、新冠危機，當然還有氣候危機。

保持對話的意願

她指出，德國是世界這個整體的一部分，無法單獨解決問題，這既適用於世界氣候，也適用於大流行病。她明確反對退回到民族主義，同時呼籲在遇到棘手的話題和棘手的談判對象時都「保持對話的意願」，無論面對的是土耳其總統埃爾多安還是俄羅斯總統普亭。

她也談到，在德國，政治辯論變得越來越尖銳，甚至造成個人傷害，因此必須堅持妥協是「民主的組成部分」。她還提到，在互聯網上，事實與情緒混雜的趨勢越來越嚴重，這對開放社會構成威脅。

再談難民問題

梅克爾承認，在德國以及世界範圍內，對氣候保護的努力還不夠充分，必須加快步伐。

在難民問題上，她說，歐盟尚未就共同的庇護政策達成一致，「這是未來幾年內絕對必須解決的問題。否認則會導致歐盟內部的緊張局勢。」

在被問及她是否會像2015年一樣，認為德國有道義上的責任去接收逃離塔利班恐怖分子的阿富汗人時，梅克爾說：「我們已經接收了大量的阿富汗難民，但我認為不得不說，我們必須以不同的方式處理這個問題。」她說，「必須推進阿富汗的政治談判」，讓當地人民能夠「盡可能和平地」生活，德國當然不能對阿富汗發生的一切進行補償，「因為不是所有的問題都可以通過收留人員來解決」。而對於那些在阿富汗為德國聯邦軍提供過幫助，現在面臨塔利班威脅的阿富汗人，梅克爾承諾將找到務實的解決方案幫助他們離開。

剩餘幾周任務艱巨

梅克爾還談到德國必須加快數字化進程，談到在新冠政策方面，聯盟黨總理候選人拉舍特和她沒有什麼不同，談到德國統一後東西部融合問題。她說，自己的繼任者也應該對東部人民的生活經歷懷有一定的敏感度，期待今後有更多出身東部的人扮演領導角色。

梅克爾也談到女性地位提升的問題，並幽默地說，「女性中往往有種對效率的渴望」。

不過，對於任期結束後的打算，梅克爾一如既往沒有透露更多信息。她說，她還沒有仔細考慮過任期結束後會做些什麼。「我還沒有時間來考慮之後的事情」，她說，「剩餘幾周的任務很艱巨，但她依然願意再接再厲。」她指出，歐盟新出台的「Fit for 55」氣候法草案相關談判對下一屆政府十分重要，「我們希望能夠實現良好的交接」。至於卸任總理後她會懷念什麼，梅克爾回答道：“只有當真正離開後，才會知道懷念些什麼。」

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