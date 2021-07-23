科學家辨出行星周圍塵埃圓盤 盼解星體形成奧秘
根據今天發表的一項研究，科學家第一次清晰地辨識出一個圍繞太陽系外行星、由氣體及塵埃構成的圓盤，此一發現可能有助於揭開行星和衛星形成的奧秘。
「科學」雜誌（Science）提到，天文學者貝尼斯提（Myriam Benisty）的團隊於2018年發現PDS 70b行星在PDS 70恆星周圍的圓盤間隙中運行。這種間隙通常間接證明了行星的存在，因為一般認定行星會在運行時蒐集物質，清出一條路徑。
2019年，另一個團隊同樣利用歐洲南方天文台（European Southern Observatory）架設在智利的超大型望遠鏡（VLT）發現了PDS 70c行星，比PDS 70b離恆星稍遠一些，這兩顆氣態巨行星都比木星大數倍。
2020年，科學家透過位於智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）發現PDS 70c周圍有塵埃的跡象，但很難把行星的塵埃與旁邊環繞恆星的明亮塵埃圓盤區別出來。
科學家為了取得更高解析的影像，調整了ALMA的碟形天線陣列後，再次觀測PDS 70恆星，終於清晰地捕捉到環繞PDS 70c的塵埃圓盤，研究結果刊登在「天文物理期刊通訊」（Astrophysical Journal Letters）。
貝尼斯提在新聞稿中說：「我們利用ALMA取得如此細膩解析的觀測結果，讓我們得以清楚地確認圓盤與行星有關，且首度能夠界定這個圓盤的大小。」
法新社報導，研究提到，科學家結合觀測結果及ALMA高解析影像後做出結論，PDS 70c的圓盤具有能讓衛星形成的物質。
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