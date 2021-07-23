倫敦市長：撥款90萬英鎊 「張開雙臂」歡迎香港人

倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）23日向有意在英國展開新生活的香港人表達支持，並表示倫敦市長辦公室將提供90萬英鎊（約新台幣3470萬元）的資金，幫助新移民解決住房、入學及就業問題。

薩迪克汗說，在英國政府為持有英國國民海外護照（BNO）的人開放新的移民途徑後，從香港抵達倫敦的入境人數，今年預計將創下新高。

倫敦政府估計，今年將有大約12.3萬至15.3萬香港人申請英國國民海外護照簽證。英國政府在北京於去年通過香港國安法後，通過了這項新簽證，讓那些有資格取得BNO護照的香港人，可在英國生活五年後正式申請英國公民身份。

政府也估計，五年內將有多達32萬2千名香港人辦理新的BNO簽證。

《美聯社》報導，薩迪克汗表示，目前已有超過34,000人申請了簽證，但由於疫情影響，大多數人尚未抵達英國。英國政府19日才把香港列入其「綠色名單」內，香港人到達英國後便無需隔離，除非入境者的病毒檢測結果呈陽性。

薩迪克汗在接受《美聯社》採訪時說：「我們認為四分之一到三分之一的（入境者）會選擇倫敦作為他們的目的地。」

倫敦「張開雙臂歡迎」香港人

倫敦此刻的表態，對許多香港人而言是一大福音。根據香港保安局的官方統計數字，自從中國去年6月實施香港國安法後，截至今年6月底，已有114人被逮捕，其中64人被起訴，年齡介於15歲至79歲，最大宗罪名則是「串謀顛復國家政權」及「串謀勾結外國勢力」。

除了被逮捕的香港民主人士外，也有許多人流亡海外。過去一個月，香港最著名的民主派報紙《蘋果日報》被迫停刊，當地政府對異議人士的鎮壓更加嚴厲，也令更多香港人萌生去意。

根據香港入境事務署數字統計，去年6月到今年6月間，經香港機場淨移出的香港居民高達10.9萬人，比2020年一整年的3.98萬多出了6萬人。

其中，英國是許多香港人的首選之地。《美聯社》報導，薩迪克汗說，他想告訴香港人，倫敦 「將張開雙臂歡迎你們」。薩迪克汗補充道，他的辦公室將利用政府資金、並與社區團體合作，為香港人提供諮詢服務，幫助他們面對住宿、入學和就業等挑戰。

他也強調，隨著數十萬人因疫情和英國脫歐而離開倫敦，使得倫敦的就業市場上創下有史以來最多的職位空缺，這也將使得香港移民有更多在當地發展的機會。

「在我看來，我們很明顯有道德上的義務去幫助那些來自香港的人，」薩迪克汗說，「其實（幫助香港）正是倫敦的傳統。我們這麼做已經好幾十年了，」他說。

（美聯社、南華早報等）

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