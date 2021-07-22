疫情+封鎖邊界...北韓缺糧愈嚴重 傳出餓死與行乞

北韓因疫情封鎖邊界，使國內糧食危機升高。受到新冠肺炎疫情衝擊，北韓已經封鎖邊界超過1年。對此，研究北韓局勢的專家認為，北韓過去國內就曾缺糧鬧飢荒，這次恐怕因為疫情，持續與外國切斷聯繫後，更讓危機升高，目前已陸續傳出民眾餓死與行乞的消息。

據《日經新聞》報導，聯合國糧食及農業組織估計，北韓今年缺糧恐達86萬噸，相當於2個月國內民眾需求。日本亞洲新聞社則指出，北韓缺糧已成為人道危機，不僅傳出民眾餓死，兒童與老年人因缺糧而行乞的人數也在增加中。

另外，南韓《每日朝鮮》則指出，北韓國內食物配給制度已經崩潰，東北部的咸鏡北道為了因應米價高漲而開始釋出庫存食物，並依家庭人口數配給。

食物與安全受衝擊

瑞典安全暨發展政策研究院副研究員詹盧卡·斯佩扎表示，「北韓在疫情之前就已經岌岌可危，現在由於國際組織無法在當地國內運作，在孤立的情況下，情況不可能突然好轉。」

除此之外，朝鮮人權委員會執行長格雷格·斯卡拉托尤也指出，「由於疫情實施旅行限制及邊境封閉，北韓人民的人身安全在疫情期間將更加悲慘。」

疫情重創經濟

雖然疫情發展超過1年半，但是北韓依舊對外宣稱為零確診，對此，斯卡拉托尤認為與現實不符。他表示，「從逃出到南韓的北韓人得知，已經有人被診斷為可能是新冠肺炎的呼吸道疾病，但是這些病例並未被紀錄。」

《南華早報》報導，北韓領導人金正恩上月表示，受到去年颱風影響，糧食生產並未達到目標，因此當地的食物狀況更加嚴峻。北韓相當倚賴與中國貿易購買食物、肥料與燃油，但是去年中國爆發新冠肺炎疫情後，北韓是率先關閉邊界的國家之一。

【更多精采內容，詳見 】