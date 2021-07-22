快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情+封鎖邊界...北韓缺糧愈嚴重 傳出餓死與行乞

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
北韓因疫情封鎖邊界，使國內糧食危機升高。圖為北韓去年遭巴威颱風侵襲後，金正恩（右二）視察西部沿岸的黃海南道。（美聯社）
北韓因疫情封鎖邊界，使國內糧食危機升高。圖為北韓去年遭巴威颱風侵襲後，金正恩（右二）視察西部沿岸的黃海南道。（美聯社）

北韓疫情封鎖邊界，使國內糧食危機升高。受到新冠肺炎疫情衝擊，北韓已經封鎖邊界超過1年。對此，研究北韓局勢的專家認為，北韓過去國內就曾缺糧鬧飢荒，這次恐怕因為疫情，持續與外國切斷聯繫後，更讓危機升高，目前已陸續傳出民眾餓死與行乞的消息。

據《日經新聞》報導，聯合國糧食及農業組織估計，北韓今年缺糧恐達86萬噸，相當於2個月國內民眾需求。日本亞洲新聞社則指出，北韓缺糧已成為人道危機，不僅傳出民眾餓死，兒童與老年人因缺糧而行乞的人數也在增加中。

另外，南韓《每日朝鮮》則指出，北韓國內食物配給制度已經崩潰，東北部的咸鏡北道為了因應米價高漲而開始釋出庫存食物，並依家庭人口數配給。

食物與安全受衝擊

瑞典安全暨發展政策研究院副研究員詹盧卡·斯佩扎表示，「北韓在疫情之前就已經岌岌可危，現在由於國際組織無法在當地國內運作，在孤立的情況下，情況不可能突然好轉。」

除此之外，朝鮮人權委員會執行長格雷格·斯卡拉托尤也指出，「由於疫情實施旅行限制及邊境封閉，北韓人民的人身安全在疫情期間將更加悲慘。」

疫情重創經濟

雖然疫情發展超過1年半，但是北韓依舊對外宣稱為零確診，對此，斯卡拉托尤認為與現實不符。他表示，「從逃出到南韓的北韓人得知，已經有人被診斷為可能是新冠肺炎的呼吸道疾病，但是這些病例並未被紀錄。」

《南華早報》報導，北韓領導人金正恩上月表示，受到去年颱風影響，糧食生產並未達到目標，因此當地的食物狀況更加嚴峻。北韓相當倚賴與中國貿易購買食物、肥料與燃油，但是去年中國爆發新冠肺炎疫情後，北韓是率先關閉邊界的國家之一。

【更多精采內容，詳見

北韓 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

歐爸都不能說…憂年輕人被滲透 北韓禁南韓慣用語

美官員：想與北韓有進展 就得跟中國合作

北韓批美以人道援助為由 干涉他國內政

中國北韓友好條約60年 兩國矢言加強合作

相關新聞

逃過一劫！馬達加斯加總統險遭暗殺 數名外國嫌遭拘留

海地總統摩依士7日凌晨在自宅遭暗殺不幸身亡，馬達加斯加總統拉喬利納22日也差點遭遇相同命運。俄國衛星通訊社報導，馬達加斯...

疫情+封鎖邊界...北韓缺糧愈嚴重 傳出餓死與行乞

北韓因疫情封鎖邊界，使國內糧食危機升高。受到新冠肺炎疫情衝擊，北韓已經封鎖邊界超過1年。對此，研究北韓局勢的專家認為...

2032奧運由澳洲布里斯本主辦 預計砸50億美元

2020東京奧運在新冠肺炎疫情籠罩下即將於23日開幕，國際奧委會(IOC)委員21日以72票支持、5票反對，確認無競爭對...

川粉拒打疫苗 共和黨也加入陣線 美疫情反撲讓拜登頭很大

美國打疫苗的進度遭遇瓶頸，又面臨Delta變異株的強襲，嚴重影響拜登政府讓經濟快速復甦的計畫。疫苗施打率停滯，已引起新一波疫情，離恢復正常生活越來越遠，而那些拒打疫苗的人，與當初拒戴口罩的是同一批人，多半為川普的支持者。川普和一些共和黨政治人物為了討好這些選民，也跟著反疫苗，讓拜登很頭大。

與病毒共存 新加坡緩解封VS.英國全開放 誰贏？

英國和新加坡近來都表示未來的防疫原則是和病毒共存，但做法卻截然不同。英國每日新增確診數萬例，仍在19日全面解封，新加坡近來每天新增一百多例，卻縮緊防疫限制再度禁止餐廳內用。疫情發生以來，英國因實施口罩強制令及封鎖等防疫措施行動緩慢而飽受指責，新加坡則在疫情之初便迅速關閉邊境，實施追蹤與檢測計畫及嚴格檢疫規定。兩國的新冠死亡率，或可說明兩種做法的差異。

德國洪災 保險理賠金額達新台幣1650億

德國上週暴雨和洪水造成嚴重災情，根據保險業初步統計，理賠金額達50億歐元（約新台幣1650億元），預計今年將是2002年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。