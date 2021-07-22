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全球城市簽宣言 承諾推廣永續發展

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
聯合國17項永續發展目標。圖／取自undp.org
聯合國17項永續發展目標。圖／取自undp.org

紐約市在2019年9月發起「地方自願檢視報告」（VLR）宣言，盼終結貧困、不平等、不公正和氣候變遷等問題，全球高達332個城市響應簽署，並承諾推動聯合國永續發展目標(SDGs)。台灣的新北市、台北市與桃園市目前也都跟隨紐約腳步，發布VLR報告。

根據《路透社》報導，紐約市國際事務專員阿貝瓦德娜表示，很多地方政府簽署了紐約市起草的自願宣言，該宣言目的在於實現終結貧困、不平等、不公正和氣候變遷的全球目標，並向聯合國報告各自進展。該行動於2019年9月發起時，只有22個城市簽署，現在全球已有約332個地方政府加入。

阿貝瓦德娜說，有些地方被驅使採取行動，是因為他們的國家沒有採取任何作為，而他們也將推動全球目標視為從新冠疫情大流行中恢復的方式之一。簽署方要承諾推進聯合國於2015年創建的17項永續發展目標，有一系列「待辦事項」，包括解決衝突、飢餓、土地退化、性別平等和氣候等棘手問題。

簽署宣言的城市都承諾向聯合國報告進展，而紐約市在2018年率先拋磚引玉，第一個提交VLR。阿貝瓦德娜說，隨著新冠病毒在全世界傳播，推動全球目標的行動，也讓各城市能即時分享各自應對疫情的方式。

另外，新北市推動永續發展目標成果獲國際肯定，在2020年2月簽署VLR宣言，是台灣唯一受紐約邀請簽署宣言的城市。

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聯合國 氣候變遷

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