英國欲改寫脫歐協定 歐盟即予拒絕

脫歐規則不能一改再改！英國周三要求歐盟修改部分涉及北愛爾蘭地區的脫歐貿易協定，以破解脫歐導致的關稅隔閡，但歐盟當局也立刻駁回了英國的要求，並強調英國應遵守國際法規義務，但英國當局表示，英國仍會持續嘗試溝通。

英想修改條款

2016年6月的英國脫歐公投中，多數英國民眾選擇離開歐盟，但北愛爾蘭的多數選民投票支持留在歐盟，也因此歐盟與英國在去年簽訂了北愛爾蘭議定書，避免仍屬於歐盟的北愛爾蘭與英國之間，因為關稅問題而出現隔閡，且若雙方因脫歐而出現硬性貿易邊界，將導致過去的英國、北愛爾蘭政治暴力事件重演。

衛報指出，英國本次要求歐盟刪除協議中的海關檢查、解除歐盟於協議中的監管權力、引入雙重監管制度，讓符合英國或歐盟標準的商品均可在北愛爾蘭流通等，並認為本次修正可消除兩方超市、網上購物者和製造商的隔閡，確保英國與北愛爾蘭的貿易正常化。

此外，英國主張北愛爾蘭議定書存在缺陷，無法達成脫歐的最終目標，且英國脫歐部長大衛弗羅斯特於文件中強調，目前北愛爾蘭的政治氛圍逐漸增溫，英國不能坐以待斃，認為該協議是不可持續的。

歐盟憤怒拒絕

然而，法蘭西24報導指出，歐盟委員會即刻拒絕了英國的要求，歐盟委員會副主席馬羅斯·塞夫科維奇更明確表示，「該協議不可能重新制定，而歐盟也不會同意重新針對協議進行談判，英國應了解，尊重國際法律的義務至關重要。」

對於脫歐後關稅與相關規定造成的影響，英國最大的零售商之一馬莎百貨表示，協議產生的額外的文書工作，使得將貨物運往愛爾蘭和法國變得困難，一旦依照協議內容，對北愛爾蘭實行全面檢查，恐將導致某些商品停產。

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