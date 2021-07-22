東南亞疫情升高 全球晶片供給再受打擊

科技供應鏈重鎮─東南亞地區的新冠肺炎疫情再度惡化，可能使全球晶片缺貨情勢益發嚴重。

馬來西亞與越南是生產電子產品及晶片封測作業的要角，目前正面臨空前的疫情高峰，可能進一步壓縮全球科技供應鏈，尤其是半導體生產。

東南亞也是被動元件的主要產地，占全球產量的15%-20%，包括手機所需的電阻與電容器。摩根大通亞科技研究主管哈瑞哈蘭表示，「目前尚未山窮水盡，但由於情況持續惡化，值得密切關注」。

全球的國際性半導體供應商之中，有超過一半都在馬來西亞設廠，當地也是許多晶片廠商的封測基地。馬國由於每日新增肺炎病例數再創新高，已宣布實施第四次封禁。日本多層次陶瓷電容器廠商太陽誘電公司便已受到影響；台灣凱美電機預測，該公司設在馬國的旺詮公司七月電阻產量將減少30%。

馬來西亞大部分地區雖嚴格封禁，但政府允許半導體相關廠商以60%的出勤率運轉，愛普生、日本電波工業、台灣的國巨與日月光在當地的工廠都已接到許可通知。太陽誘電表示，允許60%的出勤率，工廠的產能利用率可以達到80-85%。業者指出，半導體零組件業雖已高度自動化，但仍可能使晶片交貨時間延後數周。

泰國與菲律賓的電子工廠也因為實施嚴格封禁，使生產受到影響。三星越南廠也因為當地疫情升高，上周也被迫削減胡志明市附近大型消費性電子工廠的產量；首都河內一帶的電子廠也受重創。