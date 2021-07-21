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日本駐澳大使：日本每天都辛苦地與中國打交道

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日本同中國之間的關係常常被澳洲看作是對華關係的範本，儘管兩國之間存在差異，但是仍能保持富有成效的關係。不過，日本駐澳洲大使山上信吾卻表示，自從他去年12月走馬上任以來，他發現澳洲對日中關係普遍存在著誤解。

山上信吾在澳洲媒體俱樂部（National Press Club of Australia）參加活動時說：「常見的說法是，在同鄰國中國打交道的問題上，日本做得比澳洲出色。」

「但是我的簡要回答是：完全不是這樣。我沒有辦法贊同這一觀點。為什麼呢？因為每天日本都需要特別努力（和中國打交道）。」

最近一段時間，日本政界高層不斷對台海問題做出令中方不快的言論。日本副首相麻生太郎日前曾表示日本「將和美國一起防衛台灣」。2021年日本《國防白皮書》首次寫出台灣局勢的穩定對於日本的「安全保障和國際社會的穩定相當重要」。

但是今年4月，日本國會批准了《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。外界分析，日本希望借RCEP打造中日韓三邊自貿區。日本經濟產業省的數據顯示，作為日本最大和第三大貿易伙伴的中國和韓國在日本對外貿易總額中佔約3成。

日本駐澳大使山上信吾說，日本、澳洲和其它國家需要聯手應對中國崛起帶來的挑戰。他說：「被擔心。你們做得很好。我們坐在同一條船上，我們應該並肩合作。」

去年澳洲政府呼籲對新冠病毒起源展開獨立調查之後，中國對澳洲的敵意越來越深。

近年來中澳關係已經出現持續惡化的趨勢。澳洲阻止中國在關鍵基礎設施方面的投資和技術，而中國則利用懲罰性關稅和其他措施減少從澳洲的進口。

澳洲前總理陸克文對澳洲的外交政策多有批評。同時他對日本處理對華關係的方式表示贊賞。

陸克文呼籲北京和堪培拉在處理雙邊關係的時候「停止輿論宣傳戰」。他說，日本和澳洲一樣都是美國的緊密盟友，但是日本卻能做到用行動而不是言辭處理日中兩國關係，而且也沒有引發貿易制裁。

今年6月，日本和澳洲在「2+2」會談時，日本方面表示，支持澳洲在世界貿易組織就中國的經濟脅迫手段尋求提出申訴。日方稱，「與合作夥伴一起應對經濟挑戰，以支持一個自由、開放、包容和繁榮的印度洋-太平洋」。

日本駐澳大使山上信吾說，日本首相菅義偉指出，貿易不應成為施加政治壓力的工具。山上信吾說：「我很欣賞澳洲始終如一、堅持原則且具有彈性的方式應對巨大壓力的方式。」

（美聯社）

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