德國之聲專訪／為德國和台灣的關係打分數 王子陶：7分且還在上漲

王子陶：確實是首次獲得這樣高等級的獎章，我為此感到非常自豪，畢竟這不是每一個人都能得到的。這是對德國在台協會整個團隊的特別認可，也是對德國外交政策的認可。

德國之聲：您會給當前的德台關係打幾分？1分最低、10分滿分？

王子陶：樂觀地說，我們現在大概有7分，而且還在上漲。

德國之聲：要想進一步提升，還需要做哪些事？

王子陶：還有許多需要做的小事，分布在各個領域。比如，在經貿方面，德國以及歐洲是台灣的最大投資者。但是，台灣企業卻很少去歐洲開展業務。這裡肯定有改進空間。而在政治領域，我認為德台關係應該更加「放輕鬆」一點。換言之，我們不必總是看某個體量巨大的鄰居的眼色，而是能將台灣視作一個自主之地、依靠自己的力量成為我們德國的重要夥伴。

德國之聲：您提到了台灣在德國投資。從德國的視角出發，哪些領域特別歡迎來自台灣的投資？

王子陶：我們當然希望能有來自台灣半導體行業的大額投資。我也堅信，這一天總會到來。像台積電這樣的大型半導體廠商，希望能夠更加靠近客戶。而現在，由於5G等各種新技術，歐洲的相關需求正在迅猛增長。德國則成為歐洲的半導體產業中心。圍繞德累斯頓的「薩克森硅谷」以及研發中心慕尼黑就是德國的兩個重點地區，在全歐洲首屈一指。所以我相信，在今後幾年，台積電將會來德國開展業務，興許還會更早一些。我想說，現在已經有非常積極的信號了。

德國之聲：台企來德投資還面臨著哪些阻礙？

王子陶：這當然是一個長期的進程。投資額度非常巨大。如果我們現在要投資生產最新一代的高性能半導體產品，也就是小於10納米的工藝，我們需要數百億歐元的資金。因此，此類投資計劃必須考慮周全：往哪個方向投資？已經具備了哪些前提條件？當地是否有一個適宜開展半導體生產的經商環境？也就是說，是否有足夠的工程師？供貨商？附近是否有技術研發能力？這一切都要考慮。我認為，這一進程正在推進中，德國有著不錯的機遇。

德國之聲：台灣近期的另一個熱點話題是採購疫苗遇到阻力。台灣方面多次指責北京干預。就您的了解，北京方面是否真的干預了台灣採購疫苗？

王子陶：首先，我對各方達成協議、台灣預計能在9月獲得1000萬劑BioNTech疫苗感到高興。這是很好的成果。由於BioNTech和一家中國企業的合作協議，這件事一度遇到了麻煩。而對於中國企業們而言，他們也不僅僅是從商業經營的角度行事，還總是要考慮到政治因素。在我看來，此次事件也是如此。不過我只是一個旁觀者，一切信息都是通過媒體得知的，不掌握任何內幕消息。此次事件中，中方企業很明確表示，不希望看到台灣方面直接與BioNTech總部進行洽談，而是應當通過BioNTech的中方夥伴。台灣政府對此持保留態度，我對此毫不驚訝。這就是一系列談判的基本背景，導致了很難破解的僵局。

德國之聲：您剛才說，您的一切信息主要都來自媒體？

王子陶：以上就是我從媒體獲悉的主要內容。如前所述，我沒有內部信息。

德國之聲：富士康和台積電這兩家台灣企業近期簽署了購買1000萬劑BioNTech疫苗的協議，德國聯邦政府又在其中扮演了怎樣的角色？

王子陶：自從今年1月傳出台灣購買疫苗遇阻力的消息後，德國政府就一直在努力讓此事有所進展。我們德國希望台灣能獲得疫苗。台灣難以在國際市場上獲得疫苗，所以我們德國進行了介入，試圖讓各方重回破碎的談判桌，共同尋找解決方案。後來，郭台銘的基金會也加入了進來，表示他們相比台灣政府能夠更加容易地接洽BioNTech的中國合作夥伴。郭台銘的基金會還來找過我，請我向德國聯邦政府知會此事。於是，談判桌上的主角變成了私營基金會，政府官方靠邊站。對此沒有什麼人反對。然後我們也通知了柏林的德國聯邦經濟部。而且很明顯，郭台銘的基金會是受到官方委托而展開行動的。

德國之聲：根據台灣國防部的消息，2020>年，北京方面總共派遣了近3000架次軍機進入了台灣防空識別區。您是否擔心台海地區發生衝突？

王子陶：闖入空域、海上演練等挑釁行動增加，我對此非常憂慮。我並不認為馬上就有爆發衝突乃至戰爭的危險，但是那麼多的海空近距離接觸，發生意外事故的可能性不小。至於一場意外事故會釀成怎樣的後果，我們並不知道。而且，鑑於兩岸政府幾乎沒有什麼直接對話渠道，我對台灣附近空域如今經常發生的這種情況感到非常擔憂。

德國之聲：也就是說，相比中國政府的有計劃行動，您更擔心一場意外事故？

王子陶：我認為，中國政府方面是在挑釁，在試探能走多遠而不引發對方的強烈反應。不僅僅在台灣，在釣魚島、喜馬拉雅等地也能觀察到類似的做法。這背後有著一套策略，在台海也不幸同樣如此。

德國之聲：要是發生衝突，德國會怎麼做？

王子陶：我不想就此進行猜測。我們也不知道這場衝突會如何發生。我們不應該按照過去衝突的樣式來預測將來。這場衝突很有可能以我們沒有見過的形式發生，也許屆時出場的並非官方組織，就像我們在菲律賓水域的斯卡伯勒淺灘（黃岩礁）所見到的那樣，用漁船去侵蝕菲律賓的主權水域。在馬祖海域，中國船只則在越界偷採砂石。這些都是挑釁行為，當然不是單純由漁民或者非法採砂者發起，而是由國家默許的，甚至可能是由國家引導的。所以我們不清楚衝突會怎樣發生，也很難進行猜測。但是我不認為會發生二戰時期的登陸作戰。

德國之聲：您如何預測十年後的台灣地位？台灣是否會被北京統治？是否會宣布獨立？或者是維持現狀？這三種情形，您認為哪一種最有可能？

王子陶：我認為是第三種。台灣最有可能維持現狀。我希望當前的挑釁不要發展到真正引發衝突的程度。衝突的危害實在太大了，而且衝突的引爆點也是完全無法預測的。我們也不知道美國、日本以及國際社會屆時會做出怎樣的反應。不可預估的方面太多了。全球經濟會面臨巨大風險，全世界也將遭遇巨大危險。所以我希望各方保持理智，不要走到那一步。

德國之聲：下一任德國在台協會處長的人選已經確定，您將向他提出哪三點建議？

王子陶：首先，我建議他要經常出差，他應當和大學生、高校教師、藝術家、政界保持接觸，而且範圍應當拓展到台北以外。其次：保持冷靜；剛出鍋的滾燙飯菜不一定非要在燙嘴的時候趁熱吃。第三：享受在台灣的時光。

德國之聲：現在您要轉任德國駐尼泊爾大使了。您將最想念台灣的什麼？

王子陶：這裡風景非常美麗，尤其在台北周邊。我喜歡騎單車，總是很享受騎車的時刻，那15分鐘我仿佛就在完全另外一個世界。對於熱愛騎行、熱愛徒步的人而言，台灣是個非常棒的地方。

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