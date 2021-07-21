同為小國抗強權 立陶宛親台挺民主

歐洲小國立陶宛日前傳出將與我互設代表處，且允許使用「台灣」二字，與反極權欺凌觀念有很大關係！

立陶宛歷史上飽受前蘇聯欺凌，甚至曾遭無情併吞，再加上中國近年來的強勢外交與經濟策略踢到鐵板，因此選擇疏遠中共，並於近期與我增加互動，從捐贈疫苗到互設代表處，用實質行動成為歐盟挺台先鋒。

實際行動挺台

根據《德國之聲》報導，立陶宛與我國於20日宣布將互設代表處，立陶宛更破天荒允許我國使用「台灣代表處」作為名稱，這將是台灣在中國邦交國設立的第一個以台灣為名的代表處。

在此重大外交突破之前，立陶宛在6月就宣布，要在9月底前捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓許多未施打新冠肺炎疫苗的台灣民眾大呼有感，也對這個只會出現在歷史課本中的「波羅的海三小國」，有了新的認識。

歷史因素撐民主

《南華早報》分析指出，立陶宛之所以甘冒受中國懲罰的風險挺台，與過去的歷史因素大有關聯。立陶宛過去曾被帝俄併吞，一戰後獨立建國，但二戰時因國立弱小，先後被納粹德國與蘇聯再度併吞，直至1990年才終於二度復國成功，因此對於極權欺凌小國特別敏感，爭取民主的意識深植人民心中。

為求獨立，曾於1989年發起「自由之鏈」，民眾手牽手組成一個長度超過675公里的人鏈且穿過波羅的海三小國，成為當時反蘇聯的經典象徵。他們也在2019年復刻此一活動，改支持香港的改革遊行，貫徹支持自由民主的信念。立陶宛更因為不滿中國的作風，於5月宣布退出中國主導的中東歐17+1合作論壇，誓言降低對中國的依賴。

中共雷聲大、雨點小

丹麥國際研究所（DIIS）外交政策研究員拉森指出，立陶宛本來就不十分依賴中國的進出口貿易，再加上被鄰居蘇聯欺凌的經驗，立陶宛自然認為支持民主與自由才是要務。羅馬尼亞亞太研究中心副主任布琳莎也認為，北京缺乏經濟制裁立陶宛的手段，因此「立陶宛政府沒什麼好損失的」。

澳洲國立大學講師宋文笛也表示，儘管中國官方老調重彈，嚴詞警告立陶宛，但中共應不會下重手報復立陶宛。他指出，立陶宛並未在台灣開設大使館，且也向烏克蘭、喬治亞等國捐贈更多劑量的AZ疫苗，並非完全獨厚台灣。中共若對立陶宛採取激烈手段，不但會毀了習近平新的溫情外交，還有可能激怒歐盟。

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