因應中國勢力擴張 英派2軍艦常態部署印太 

日本和英國的國防部長20日表示，英國伊麗莎白女王號航空母艦及其打擊群將於9月抵達日本港口，進行聯合演習。因應中國在日本鄰近海域越來越強勢的情況下，英日兩國也加強了軍事聯系。

英國國防部長華萊士 (Ben Wallace)指出，英國皇家海軍最大的軍艦的出訪日本是英國與日本共同政策「印太傾斜」的一部分。華萊士在與日本國防部長岸信夫會晤後的聯合新聞發布會上說：「我們兩國都尋求保護和維護基於規則的國際秩序。」

日本一直在尋求擴大和深化與美國之外的其他國家的安全關系，因為中國持續對南海有爭議的地區和日本控制的尖閣諸島（中國也聲稱對這些島嶼擁有主權並稱之為釣魚島）聲張主權。

東京一直在加強與英國丶澳大利亞丶法國和東南亞國家的關系。岸信夫周二說，英國是應對日本在印太地區面臨的共同挑戰的重要伙伴。他表示：「我們確認了我們的共同立場，也就是堅決反對使用武力改變東海和南海現狀的單邊企圖。」

華萊士和岸信介都表示，他們還同意加快討論針對日本下一代FX戰鬥機展開合作的可能性，發展重點是發動機系統和子系統。作為英國在印太地區加強參與的一部分，皇家海軍打擊群已於5月啟航。華萊士說，日本與英國有責任「保護那些無力保護自己的人，使他們免受對手的威脅」。

此外，英國的近岸巡邏鑑「史佩號」（HMS Spey）與「塔馬號」（HMS Tamar）將在澳大利亞丶日本和新加坡的艦艇支持下，於下個月開始在該地區進行長期部署。

華萊士說，當英國航母打擊群在前往日本的途中駛過該海域時，英國有責任堅持航行的自由。他在東京對《泰晤士報》說：「中國總是對經由合法航線穿越國際水域的船只進行監視和挑戰。我們將尊重中國，但我們也希望中國尊重我們。我們將在國際法允許的地方航行。」

上個月，俄羅斯對其所謂英國驅逐艦在黑海侵犯領土的行為發出了強烈抗議。英國不承認俄羅斯對克裡米亞的吞並，堅稱捍衛者號驅逐艦 (HMS Defender) 是在烏克蘭附近的合法水域。

(法新社、美聯社)

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