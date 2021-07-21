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美與德將達成協議 不再阻攔北溪油管

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國近日與德國達成協議，放行北溪2號油管（圖）完工，換取德國在關鍵時刻的制裁行動權。（Photo by Gerd Fahrenhorst on Wikimedia under CC 4.0）
美國近日與德國達成協議，放行北溪2號油管（圖）完工，換取德國在關鍵時刻的制裁行動權。（Photo by Gerd Fahrenhorst on Wikimedia under CC 4.0）

為了鞏固與德國的友誼，美國政府20日與德國政府達成協議，讓德國可以將連結俄國的北溪2號油管加速完工，但前提是一旦俄國在以切斷能源威脅歐洲時，德國必須表態制裁俄國。北溪2號油管對俄國來說是重大的戰略需要，讓俄國運輸能源時不需要通過與其交惡的烏克蘭，但因美國支持烏克蘭，因此才產生了這場談判。

美國終究放行完工

根據《半島電視台》轉載彭博的報導，美國與德國近日達成協議，美國放行讓德國將北溪2號油管完工，但若俄國再以切斷能源為手段要脅歐洲國家時，德國必須要表態支持歐盟或美國，並對俄國進行制裁，且要有實質的作為，例如頒布石油或天然氣的禁出口令等。

不具名的資深美國官員表示，「實質作為」這方面的語句會比較模糊，是因為希望不要讓俄國提早準備應對措施。由於拜登1月上台後，德、俄北溪2號油管的施工進度已達90%，要阻止其全面完工已不可能，但美國曾透過制裁製造商拖延完工時間，讓德國政府非常不滿。

為了要緩和與德關係，加上修復自川普時期以來被破壞殆盡的盟友連結，拜登最終還是決定放棄以北溪2號油管制衡俄國的打算。不過美國國務卿布林肯6月接受德國《明鏡》專訪時仍強調，北溪油管不是個好主意，會讓歐洲對俄國的能源依賴上升，並使烏克蘭重要性降低，增加俄國入侵烏克蘭的機率。

提防俄能源政治化

《華爾街日報》提到，近日烏克蘭總統澤倫斯基將訪問美國，外界預判拜登為了安撫烏克蘭，會與德國在「綠色基金」中合資10億美元，協助烏克蘭進行能源轉型，德國另外還會再加碼1.75億美元，並與烏克蘭簽訂新的雙邊能源協議。

德國為了降低燃煤發電，分散能源風險等考量與俄國合作建造北溪油管，即使總理梅克爾堅持這只有商業用途，但美國仍擔心俄國總統普丁將其過度政治化，因此對北溪油管總有微詞；拜登雖與普丁曾在6月進行高峰會，但美、俄關係仍不佳，美國不滿俄國侵占克里米亞，俄國則希望美國不要干涉內政。

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德國 烏克蘭 拜登

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