間諜軟體目標名單曝光！法媒：總統馬克宏恐遭鎖定

根據媒體最新報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）據信成為近日爆出的「飛馬」（Pegasus）間諜軟體所竊聽的幾位世界領導人之一。

這款名為「飛馬」 的軟體是由以色列網路情報公司「NSO Group」開發，會感染手機並允許幕後操作者監視他們的目標，包括蘋果iPhone或安卓（Android）系統都無一倖免，手機被植入該軟體後，幕後操作者不僅可以監控訊息、照片和電子郵件，還能記錄通話並秘密開啟麥克風監聽。

法國媒體《世界報》（Le Monde）最新報導稱，法國總統馬克宏自2017年一直頻繁使用的一部手機，被摩洛哥情報機構列入攻擊名單之一，不過隨機遭到否認。法國當局也指出「若這些消息屬實，那將是非常嚴重的」。

在目前曝光約5萬支遭入侵的電話號碼名單中，有幾位領導人赫然在列，這些人被認為是NSO Group公司客戶「感興趣」的對象。該名單被洩露給主要新聞媒體。不過NSO Group公司堅稱這款軟體僅用於打擊犯罪分子和恐怖分子、無任何不當行為。

盡管被列入名單並不意味著該軟體已經用於目標，但確實意味著該人是潛在目標。目前也尚未釐清該「飛馬」是否曾安裝在法國總統的手機上。據稱，洩露名單上還包括伊拉克、南非、巴基斯坦、埃及和摩洛哥等國的現任領導人。共計有34個國家、600多名政府官員和政界人士上榜。