群聚感染連環爆 新加坡重啟更嚴格防疫令

新加坡政府在20日宣布，由於國內染疫人數不斷攀升，將再度祭出更嚴格的防疫措施，包括禁止餐廳開放內用區、聚會人數從最多五人降至兩人，為星國經濟復甦之路添增阻力。

財經媒體CNBC報導，最新措施將在22日生效，直到8月18日。在這段期間，星國餐館、美食街及食品中心只能提供外送及外帶服務，且禁止三人以上的聚會。

新加坡染疫人數在近幾周來持續增加，除了卡拉OK，批發魚市和當地食品中心也爆發群聚感染，推升當局對疫情復熾的擔憂。

星國衛生部公布，上周新增480件社區感染案例，遠高於前一周的19件，衛生部還說，截至18日，上周每日平均新增46件社區案例，為去年4月以來最多。

新加坡衛生部示警，以目前的傳染率研判，加上當局繼續對暴露於感染風險者進行大規模檢測，未來幾天確診病例數預料將會大增。