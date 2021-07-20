快訊

28歲女子接獲疫苗簡訊 終於解開被列第9類的「謎團」

BNT疫苗台灣年輕人不能打？台積電：後續是官方權責

南韓「無指登山家」金洪彬征服第14座高峰後 墮入冰隙生死未卜

香港01 / 洪怡霖
圖為韓國「無指登山家」金洪彬（右二）2020年2月在社交網站上傳的照片 圖／IG@k.hongbin
圖為韓國「無指登山家」金洪彬（右二）2020年2月在社交網站上傳的照片 圖／IG@k.hongbin

來自韓國、沒有手指的「無指登山家」金洪彬（김홍빈），7月18日才剛打破紀錄，成為全球首位征服喜馬拉雅山14座八千米以上高峰的殘障人士，但7月19日傳出壞消息，他在高山上跌入冰隙，救援人員一度嘗試拯救但不果，他目前失蹤，生死未卜。

韓聯社報道，金洪彬19日凌晨墜入位於海拔7,900米的冰隙，同日早上9時58分左右使用衛星電話求救。俄羅斯搜救團隊約上午11時抵達現場，發現金洪彬時，他還未失去意識。救援人員試圖用升降工具拯救金洪彬，但在把他向上拉了約15米時，他因繩索鬆掉而下墜，如今下落不明。

他7月18日下午4時58分左右登上海拔8,047米的布洛阿特峰（Broad Peak），成為征服喜馬拉雅山14座8,000多米高峰的全球首名殘疾人及第7名韓國人。

文在寅：希望他能平安歸來

韓國總統文在寅7月20日在社交網站發文稱，對金洪彬下落不明一事深表遺憾，希望他能平安歸來。韓聯社報道，搜救行動仍然持續。金洪彬一直熱愛登山，他曾於1991年獨自挑戰北美洲最高峰麥金利山（Mount McKinley，海拔6193米）時，10隻手指因凍傷需截去。

延伸閱讀：

義大利男童登山　棕熊跟尾「亦步亦趨」　影片記錄「逃生大法」

英女登山遇暴風雪患低溫症　心跳停6小時奇蹟獲救

文章授權轉載自《香港01》

文在寅 喜馬拉雅山 低溫

相關新聞

日英防長一致抗中 英國擬強化參與印太

日本防衛大臣岸信夫今天在防衛省跟來訪的英國國防大臣華勒斯（BenWallace）會談，兩人顧及強化發展海洋的中國，一致「...

日相菅義偉：盼東奧成為「有辦真好」的奧運

日本首相菅義偉表示，他希望東京奧運最後能夠成為讓人覺得「有辦真好」的奧運；他也說，若舉辦帕運時疫情已某種程度平息的話，希...

南韓「無指登山家」金洪彬征服第14座高峰後 墮入冰隙生死未卜

來自韓國、沒有手指的「無指登山家」金洪彬（김홍빈），7月18日才剛打破紀錄，成為全球首位征服喜馬拉雅山14座八千米以上高峰的殘障人士，但7月19日傳出壞消息，他在高山上跌入冰隙，救援人員一度嘗試拯救但不果，他目前失蹤，生死未卜。

【東奧幕後】徹底「黑化」的東奧：贊助商寧可錢砸水裡也要集體切割？

套句PTT用語：有沒有眾企業砸了4000億日圓（約台幣1040億元），不想承認的八卦？ 2020東京奧運的60幾家贊助商，正身陷這尷尬的處境。贊助金額最高等級的豐田 (TOYOYA )汽車19日開第一槍，表示不播放與奧運有關的電視廣告，社長豐田章男不會出席開幕式等東奧活動，另一家頂級贊助企業PANASONIC的社長楠見雄規20日宣布跟進。其他企業也鬆口，要滾動式檢討。...

誰「逼瘋」了布蘭妮？瘋狂之下的真實故事

這位在1998年時於一眾男孩團體中殺出重圍、並在後來數年間聲勢如日中天的流行偶像，近日又成為媒體關注的焦點，但卻不是因為推出了新的作品，而是她與父親對簿公堂，控訴對方以監管（conservatorship）之名，對她造成身心虐待。

不只是貝佐斯上太空 揭密全球富豪瘋狂嗜好 有錢人跟你想的不一樣！

繼維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）後，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也將在台灣時間今天（20日）晚上9時上太空，而「有錢人的快樂」除了探索太空外，外界也好奇，其他億萬富翁像是臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）或推特執行長多爾西（Jack Dorsey）等人的「業餘嗜好」又是什麼？從冥想、玩遊艇、電動衝浪板再到深海潛航，或許讓你意想不到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。