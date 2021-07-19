歐美指責中國網絡攻擊：黑客受雇於國安部 

（德國之聲中文網）周一（7月19日）美國政府指責中國要為包括微軟郵件系統在內的全球一系列網絡攻擊行動負責。

周一，美國國家安全局、網絡安全與基礎設施安全局以及聯邦調查局聯合發表一份報告，詳細地描述了中國政府支持的網絡駭客使用了超過50種策略、技術和方式，對美國和盟國電腦網絡發動襲擊，包括今年三月對微軟電郵系統的攻擊。

拜登政府一名高級官員在媒體簡報會上稱，一些曾從事網絡敲詐和盜竊的黑客犯罪分子直接為中國國安部利用，進行全球範圍的網絡攻擊和勒索。

這位官員說，這次歐盟、英國、澳大利亞、加拿大、新西蘭、日本和北約加入美國的行列，共同指責中國政府的惡意網絡行為，顯示北京的網絡行為不僅損害了美國的安全和利益，也威脅到世界多個國家的經濟與國家安全。

美國這位高級官員在簡報會上說，美國政府曾向中國政府高級官員具體提出了微軟電郵系統被攻擊事件以及北京範圍更廣泛的惡意網絡行為，稱美國及其盟友和伙伴不會排除采取進一步行動追究中國的責任。

美國起訴四名黑客

布魯塞爾也指責中國對歐盟及其成員國的政府部門和政治組織以及歐洲重要企業進行了“惡意”網絡活動。歐盟外交政策告高級代表博雷爾（ Josep Borrell ）稱，有關黑客行動“來自中國境內，目的是盜竊知識產權和進行間諜活動”。

英國政府也明確稱，得到中國官方支持的對微軟電郵服務系統的攻擊是“無所顧忌的，但是人們所熟悉的的行為方式”。英國外交大臣拉布在一份聲明中表示，“中國政府必須停止這一系統性的網絡破壞活動，否則將會被追究責任。”聲明稱，英國及盟國認為被安全專家稱為 "APT40” 及 “APT31” 的黑客組織的背後是中國國安部。

今年3月初被問及微軟電郵系統遭攻擊一事，中國外交部發言人汪文斌曾表示，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊和網絡竊密行為。他強調，網絡攻擊溯源是復雜的技術問題，“將網絡攻擊直接與政府相關聯，更是高度敏感的政治問題。中方希望有關媒體和企業采取專業和負責任的態度，在定性網絡事件的時候基於充分證據，而不是無端猜測指責。”

美國司法部周一宣布，將對4名與中國國安部有關聯的黑客提起訴訟。他們被控長年在商用航空、國防和藥品研發領域竊取知識產權。

(美聯社、路透社等)

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