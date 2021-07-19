阿富汗內戰重啟談判 回顧先例不樂觀

交戰許久的塔利班與阿富汗政府，近日終於要重啟談判！雙方於18日發布聯合聲明表示，將會在20日於卡達首都杜哈舉行和平談判，希望能夠在停戰協議與人道協助相關事項達成共識。不過去年雙方多次協商都破局，彼此互相指控違約，尤其近期美軍將撤離阿富汗，這也讓外界對這次協商不太樂觀。

談判缺乏互信

根據《半島電視台》報導，敵對的雙方卻在18日共同發布聲明，這也是自去年在杜哈談判後的首次。在美國前總統川普執政時，美國先與塔利班達成減少暴力衝突的約定，後來才由塔利班與阿富汗政府談判，當時美國的行為曾引發阿富汗政府不滿。

《半島》分析，雖然雙方好不容易又將要展開談判，但目前局勢對於阿富汗政府不利。首先，雙方過去曾展開多次協商，卻因為許多細節無法談攏而破裂：阿富汗政府不願意與塔利班進行換俘協定，認為塔利班索求無度，塔利班則指控阿富汗政府不守信用。

另外，《法蘭西24》提到，美軍即將撤出阿富汗，原本川普規劃將於今年5月撤軍，拜登上台後，將撤軍日期展延至911的20周年前，但美軍近來撤退的速度加快，甚至連阿富汗政府軍都沒通知，就從規模最大的巴格拉姆空軍基地撤離，而該基地在美軍撤離、阿富汗軍接手的空窗期即遭到塔利班洗劫。

塔利班大幅擴張

塔利班也在北部大幅擴張、接收領土，許多城市甚至不戰而降。雖然塔利班最高領導人阿洪扎達宣稱，他們希望透過政治手段解決紛爭，不過雙方過去談判僅對「不傷害平民」達成共識，但實務上也沒有完全遵守，阿富汗境內汽車炸彈等恐攻仍頻傳，造成許多平民與孩童在其中喪生。

美國自2001年進攻阿富汗，將塔利班政權推翻後，因當地恐怖組織持續活躍而無法輕易撤軍。直到2015年，美軍才將主要部隊撤軍完畢，駐阿富汗聯軍的兵力從數萬人下降到2千人左右，成為美國史上介入最久的戰爭。

儘管美軍將於9月撤退，但外界認為阿富汗的動亂還會持續下去。

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