暴雨洪水重創德國 梅克爾：無法用言語描述損毀程度

剛剛結束訪美的德國聯邦總理梅克爾周日（7月18日）上午親臨受災尤為嚴重的埃弗爾（Eifel） 山區舒爾德村（Schuld）勘察災情。隨行的還有萊法州州長德萊爾（Malu Dreyer）、舒爾德村村長路西（Helmut Lussi）以及萊法州的多名官員。

梅克爾前往了舒爾德村，向救援人員和災民詢問了解災情。她問救援人員睡眠時間是否充足，詢問災區的飲用水供應是否恢復，目前災區面臨的最大困難是什麼等等。談話快結束時，梅克爾問眾人還有什麼要說的嗎？一名消防員回答說：「我的一個同事受到很大打擊，因為他的整座房子都被大水沖毀了。」

在視察災情結束後舉行的新聞記者會上，梅克爾表示德國這次經歷的洪災規模「超出現實想象、極其恐怖」。她說幾乎無法找出合適的詞匯描述災害的程度。

梅克爾還表示，下周三（7月21日）聯邦內閣將討論通過災區援助計劃，將從短期和中長期向受災地區提供重建援助。

梅克爾說：「德國是一個強大的國家。我們將抗御住自然的破壞力。」她還請求國民為災區人民捐款。

聯邦財政部長朔爾茨（Olaf Scholz）承諾，聯邦政府將迅速提供至少3億歐元援助資金。他對《圖片報星期日》表示，第一筆款項本月就將到達萊法州和北威州。他說：「重建援助可能需要更多一些時間。但是今年年內就都會實現。」

在經歷了一場特大暴雨之後，德國萊茵蘭-普法爾茨和北萊茵-威斯特法倫兩個州的洪災遇難者人數已經升至150人以上。僅在萊法州的阿爾維勒（Ahrweiler）一個鎮就有至少110人死於洪水災難，另外還有670多人受傷。截至周日（7月18日）中午，北威州清點核實的遇難者人數也已經高達46人，其中包括4名消防員。

在受災地區，救援人員仍然在尋找失蹤者，預計死亡人數還會進一步增加。

（德新社）

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