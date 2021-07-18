美澳軍演 澳媒：中國首派兩艘艦船監視

美國和澳大利亞等多國「護身軍刀」（Talisman Sabre 2021，簡稱TS21）聯合軍事演習期間，中國派出兩艘偵察船開往澳洲。澳洲天空新聞（Sky News）周日（7月18日）援引澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）報道稱，在軍演舉行期間，澳軍發現中國派出第二艘情報搜集艦開往澳洲。

達頓介紹，這艘「海王星號」與此前被證實開往澳洲的中國海軍「天王星號」是姐妹艦。他同時表示，到目前為止，這兩艘中國情報搜集艦的活動均屬合法行為。澳洲國防部一直在監控這兩艘中國船艦，作為軍演舉行期間「更廣泛監視行動的一部分」。

意料之中和意料之外

天空新聞指出，美澳軍演一直都受到中方的關注，但這是澳洲首次發現中國派出兩艘中國情報搜集艦進行監視。

澳大利亞公共媒體特別服務廣播公司（SBS）周日也報道指出，達頓對中國會派出第二艘「間諜船」監視美澳演習而感到驚訝。達頓表示：「這次有兩艘船令我們感到驚訝，中國明顯做出擴大存在的決定。」

本周早些時候，澳大利亞廣播公司（ABC）報道「天王星號」靠近澳洲時，達頓坦言：「我們完全預料到在演習期間會有一艘這種類型的艦艇抵達，並且為其出現做好了計劃，就像我們之前每次都做的那樣。類似船只的出現並沒有對2017年或2019年的『護身軍刀』演習造成影響，我們相信它也不會妨礙今年的演習。」

中國官媒指責澳方「炒作」

針對「天王星號」的相關報道，中國官媒《環球時報》批評道：「近來，澳方打著『航行自由』的旗號頻繁在南海活動，而其口口聲聲宣揚支持海洋法和航行自由的同時，每逢美澳聯合軍演，又將中國船只冠以『間諜船』之名，炒作在澳領海外中國船只的行動軌跡。」

據澳大利亞國防部網站介紹，「2021護身軍刀」演習是澳大利亞國防軍和美軍之間最大的雙邊聯合訓練活動，旨在檢驗雙方部隊規劃和開展聯合特遣部隊行動的能力，提高澳大利亞和美國部隊之間的戰備水平和互操作能力。

「護身軍刀」演習每兩年舉行一次，本年度是第九次演習，於本周三（7月14日）在澳大利亞及周邊海域開幕。除了主辦的美國和澳大利亞外，還有來自日本、韓國、新西蘭、加拿大和英國的部隊參加，另外德國、法國、印度與印度尼西亞也以觀察員身份前來觀摩。今年參加演習的總兵力約為1.7萬人。預計此次演習將持續到本月底。

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