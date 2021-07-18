1.6億需人道援助 聯合國盼降區域緊張

需聯合國人道援助者創歷史新高，達到1.6億！聯合國常務副秘書長阿米納·穆罕默德16日警告，「血腥事件激增」影響世界各地的人道主義危機，衝突地區的平民首當其衝。她呼籲各國，加強對國際人道主義法的尊重，不要「模糊」軍事行動、政治目標和人道主義努力之間的界限。

武裝衝突加劇人道危機

根據《聯合國新聞》報導，聯合國常務副秘書長阿米納·穆罕默德16日代表聯合國秘書長進行簡報描繪出，衣索比亞提格雷地區存在大規模處決平民、任意逮捕、拘留、民眾被迫流離失所，以及對兒童性暴力的嚴峻情況。

穆罕默德還談到在阿富汗、敘利亞和葉門的「殘酷攻擊」，這3國有2000萬人每天生活在飢餓中。她說：「人道主義需求的規模從未如此之大。」今年聯合國與其合作夥伴正在尋求幫助1.6億人，這一數字創下歷史新高紀錄。

加強對人道主義法尊重

穆罕默德指出，自2001 年以來，槍擊、身體及性暴力、綁架和其他影響人道主義組織的襲擊事件增加了十倍。向有需要的人提供協助變得愈來愈困難。此外，一些政府當局對人道主義工作人員及物資的流動、長期簽證及海關程序都施加限制，並在檢查站拖延時間，其他障礙還包括對人道主義供應徵收高額稅費。

《US News》報導，聯合國秘書長古特瑞斯敦促各國政府「支持而不是阻止援助」，並確保反恐行動不會破壞人道主義行動。他也敦促停止將人道主義行動政治化的做法，包括經常試圖干預人道主義組織選擇援助接受者或援助夥伴、反恐立法將人道主義及醫療活動定為刑事犯罪等。

穆罕默德也指出，需要加強對國際人道主義法的尊重，不要「模糊」軍事行動、政治目標和人道主義努力之間的界限；其次，要調查問責針對援助人員的攻擊；第三，政府需要保護人道主義組織；最後，她強調，安理會必須利用其影響力立即阻止對學校和醫院的襲擊。

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