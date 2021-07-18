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海地陷無政府混亂 國際籲速改組

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國際希望海地儘速組成新政府，但海地民眾並沒有那麼領情。（Photo by Alex Proimos on Wikimedia under CC 2.0）
國際希望海地儘速組成新政府，但海地民眾並沒有那麼領情。（Photo by Alex Proimos on Wikimedia under CC 2.0）

海地若再沒有政府，整個國家恐將徹底瓦解！在前總統摩依士遇刺身亡後，海地遲遲無法組成新的政府，讓國際的外交官團體17日忍不住呼籲海地政治人物們儘速組成新政府，處理國家的經濟與疫情危機，不過當地人認為外國不應干涉內政。摩依士死後，海地的局勢持續不穩、暴力與疫情升溫，令各界非常擔憂。

國際難著力關心

根據《半島電視台》報導，由德國、巴西、加拿大、西班牙、美國與法國等大國外交官組成的核聚集團（The Core Group）17日呼籲海地的官員們儘速組成政府、平息政治紛爭。該組織聲明指出，海地國內在前總統遭刺殺後，陷入政治動盪與暴力加劇的狀況。

海地是雙首長制，實際掌握權力的首長是總統，不過受軍方與警方撐腰的總理約瑟夫指控，摩依士生前指定的繼任者亨利並未宣示就職，不能擔任總統，因此雙方的支持者陷入無限的暴力糾紛。

美國與聯合國雖然提議年底重新大選，但遭到海地民眾普遍反對，認為國內情勢險峻仍不適合舉辦大選。

海地當地的知名記者克蕾絲卡甚至指控核聚集團，試圖干涉海地內政，她說海地的公民團體與政治組織已經組成1個聯合委員會，試圖用海地的方式解決這場政治危機。委員會的發言人丹尼斯也說，海地的政治危機恐超過既有憲法可處理的範圍，因此要更多人參與，凝聚更廣泛的共識。

海地無人注射疫苗

海地前總統摩依士7日於自家遭到槍擊身亡，其夫人也中彈後送醫急救，海地警方上周表示整體刺殺行動是由1名63歲的美籍海地人沙隆主導，刺殺小隊共有18人遭逮捕、3人遭擊斃，還有5人在逃，摩依士的葬禮將於23日舉行，他的遺孀在美國接受治療後，也正返國處理喪事。

《英國廣播公司》提到，海地目前正處於暴力加劇與疫情升溫的狀態，且沒有任何國民注射過疫苗，也讓外界擔心海地民眾的人道危機。專家提醒，一些國際組織的呼籲在海地人心目中觀感不佳，恐有干涉內政之嫌，也讓問題變得更加棘手。

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海地 疫情 疫苗

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