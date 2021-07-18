歐洲洪水逾百死 專家籲超前防災

德國、比利時爆發洪災，已導致百人身亡；加拿大熱浪與野火則已打破美國585項氣候紀錄！對於近日的極端天氣事件，雷丁大學水文學教授克羅克指出，在不斷變暖的世界中，天氣會變得更加危險。其他專家也呼籲各國加強應對措施，應對可能的災害。

歐洲洪水釀百死

德國、比利時因短期強降雨導致河岸決提，並在多處引發水災情況。BBC 指出，本次洪水已導致累計143人死亡，數百人失蹤。德國氣象局發言人弗里德里希說，本次災區在數天內降下約等同於該地區兩個月的降雨量，為一起極端天氣事件，而該地區的水文結構無法因應此類強降水，造成本次洪災。

弗里德里希指出，從本次事件來看，該州對於強降水事件的準備有所欠缺，未來若再發生進一步的災害，居民將措手不及。德國地球之友的德克·詹森也指出，未來極端天氣將會更加頻繁，而人類對於相關災害的準備都明顯不足。

新一波熱浪襲北美

此外，加拿大與美國西北地區正遭受五週內第四波熱浪襲擊，並導致該地區的森林大火持續延燒。據衛報報導，截至上週五，位於俄勒岡州中南部的野火已持續9天，僅7%的野火火勢受到控制；於週三爆發的加利福尼亞北部大火則已擴張至9平方公里的林區，目前仍未得到控制。

此外，美國西部超過60%的地區正遭受異常或極端乾旱影響，為20年來前所未有的比例，氣溫也突破了過去的歷史紀錄水平，美國國家海洋和大氣管理局統計，在過去30天內，該地區的天氣現象共創下了585項歷史記錄。

提高準備規格

關於近日的極端天氣，德國波茨坦氣候影響研究所氣候專家迪特爾格滕告訴 NBC，若國際社會不即時採取更多措施應對氣候變化，未來此類熱浪、乾旱、強降水事件的強度與頻率可能會更高。

因此，迪特爾格滕與詹森君強調，世界各地的國家必須採取更多措施，為應對氣候變化影響的現實做好準備，包括投資具有氣候適應能力的基礎設施等，且「準備與預防等同重要」，各國仍應積極落實減碳目標，避免情況繼續惡化。

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