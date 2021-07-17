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澳洲租房當心！優惠恐含「潛規則」要女性肉身抵債

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
澳洲每日郵報報導，西澳省首府珀斯的空屋率正處於史上新低，有單身的不肖之徒趁機開出低廉的租金或乾脆免繳，吸引找住處找到絕望的女子與男同志用性行為「肉身抵債」。資料照片。畫面翻攝：MAILONLINE
澳洲每日郵報報導，西澳省首府珀斯的空屋率正處於史上新低，有單身的不肖之徒趁機開出低廉的租金或乾脆免繳，吸引找住處找到絕望的女子與男同志用性行為「肉身抵債」。資料照片。畫面翻攝：MAILONLINE

澳洲每日郵報報導，西澳省首府珀斯（Perth）的空屋率正處於史上新低，有單身的不肖之徒趁機開出低廉的租金或乾脆免繳，吸引找住處找到絕望的女子或男同志用性行為「肉身抵債」。

報導指出，珀斯一帶的房屋打出招租廣告後，常常吸引50次以上的詢問，進而推高租金價格。越來越絕望的租戶準備用勞務交換租金打折或免費的房間。這種願意「以工換宿」的租戶會接到各式各樣的工作，包括照料小孩、打掃與維護。在某些狀況下，就會面對本質上是性行為的要求。

據信這種「以性換租」（Rent-for-sex）手法存在於澳洲的多數大城，但鮮少在房地產網頁公然打廣告。房東會在Locanto、Gumtree與臉書Marketplace等網站的個人分類廣告用「免租金換服務」一類的標題隱諱地發出暗示，等到真有人來詢問租屋才流露出意圖。

根據報導，一個最近上網的套房招租廣告就寫道，「嗨，正想知道是否有任何女子正在尋找出租的房間？我能收（一周130澳幣）租金，或者用某些性服務交換，我們能想出一些辦法」。

另一名打出「優惠」（favours）租房廣告的40歲男子面對臥底記者追問「優惠」必須是什麼時，這才坦承，「呃…我想是口交啦…我們不是說每天都要啦…一周一次、兩周一次…其他的女孩們願提供全套服務呢」。

這名男子還說，沒有人會知道這檔事情，因為「除了這個屋簷下的人之外，沒有其他人會知道吧？」

報導指出，開出「性行為換租金」的條件並不犯法，因為這種行為基本上是一種形式的賣淫，而賣淫在澳洲不是犯法行為，但「以性換租」至少普遍被視為一種剝削行徑，本身並不常見。此外，母語不是英語的租屋族難以理解這種「可疑安排」，就會被認定成施壓他人賣淫的違法行為。

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