快訊

微解封傳憾事 澎湖3男相約浮潛一人失蹤尋獲已溺斃

「早有預警卻沒疏散」 西歐洪患已釀百死、千人下落不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西歐洪患釀百死千人失蹤 專家：早有預警卻沒疏散

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
德國遭遇百年來最強洪災，逾百人死亡、千人失蹤。歐新社
德國遭遇百年來最強洪災，逾百人死亡、千人失蹤。歐新社

歐洲西部爆發劇烈洪災，截至今天死亡人數已超過120人，逾千人下落不明，大多集中在德國西部，由於水位持續升高、大水引發土石流，以及停電和電話打不通等問題，大規模搜救行動仍在進行中。

CNN報導，德國和比利時災情最為嚴重，鳥瞰圖顯示，多個村莊都被淹沒，汽車被夾在倒塌的建築物和殘骸間。荷蘭和盧森堡地區也受到極端降雨影響。

德國西部兩個邦就有至少105人喪命。在受災嚴重的萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）阿爾韋勒地區，當局表示，至少還有1300人失蹤

萊因-法耳次邦科布倫茨市警方發言人索帕特 (Ulrich Sopart) 表示，目前還看不到盡頭，隨著救援行動的繼續和電話線的恢復，希望失蹤人數能下降，有些人可能被家人、同事或朋友重複登記失蹤。

據報導，目前萊因-法耳次邦和鄰近的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）至少有16.5萬人無電可用。

BBC報導，歐洲洪水警報系統（EFAS）其實早在上周末就已發出警告，EFAS的顧問、水文學家克蘿克（Hannah Cloke）說，這是警報系統的重大失敗，顯然有些地方民眾沒有收到相關預警，不知道洪水即將來臨或是該如何應對，人們甚至在洪水中行走，讓自己置於危險之中。

德國聯邦氣象局發言人也表示，之前已發布有關極端降雨的警告，但是由各地方政府來確定洪水風險並採取疏散或其他措施。

英國牛津大學環境變化研究所氣象學家奧托（Friederike Otto）表示，需要對洪患風險進行「緊急教育」，認為民眾沒有意識到天氣實際上是可以要人命的。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）表示，西歐部分地區已經在兩天內降下相當於兩個月的雨量，土壤含水量已經飽和。WMO發言人努利斯（Clare Nullis）說，雖然目前要將洪水以及熱浪歸咎於全球暖話還為時過早，但可以認為氣候變遷增加了極端天氣發生頻率。

德國 失蹤

延伸閱讀

今年可望開放2劑混打！ 專家曝BNT抵台前有機會達共識

烟花颱風最快今晚生成 專家估這兩天最接近台灣

德政府爭取設廠 台積電稱無規劃

德國大雨成災 81死1300人失蹤

相關新聞

西歐洪患釀百死千人失蹤 專家：早有預警卻沒疏散

歐洲西部爆發劇烈洪災，截至今天死亡人數已超過120人，逾千人下落不明，大多集中在德國西部，由於水位持續升高、大水引發土石...

西歐世紀豪雨 德破百死千人失蹤

西歐近日降下近一世紀創紀錄豪雨，導致德國、比利時、盧森堡和荷蘭十五日多處洪患。德國已有至少一○三人罹難、高達一千三百人失...

海地總統遇刺案有新進展！前司法部官員疑是幕後黑手

海地總統摩依士遇刺案又有新進展，哥倫比亞警察局長巴爾加斯（Jorge Vargas）16日表示，下令動手的可能是海地前司...

美副國務卿薛曼訪陸喊卡 美中對話觸礁

美中外交高層第二次接觸觸礁？英國金融時報報導，北京拒絕美國副國務卿薛曼廿六日訪問中國大陸時，會見中方外交部副部長樂玉成，...

APEC視訊峰會閉幕 各國承諾加強分享和製造疫苗

亞太經合會（APEC）臨時視訊峰會16日閉幕，會後發布的領袖聲明指出，成員國呼籲亞太地區公平分配新冠疫苗，並同意促進自由...

俄國西伯利亞失聯客機迫降 機上17人全生還

俄國一架安托諾夫安-28型客機，16日在西伯利亞西部托木斯克地區失聯。美聯社報導，俄國聯邦緊急情況部表示，這架客機在兩個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。