西歐洪患釀百死千人失蹤 專家：早有預警卻沒疏散

歐洲西部爆發劇烈洪災，截至今天死亡人數已超過120人，逾千人下落不明，大多集中在德國西部，由於水位持續升高、大水引發土石流，以及停電和電話打不通等問題，大規模搜救行動仍在進行中。

CNN報導，德國和比利時災情最為嚴重，鳥瞰圖顯示，多個村莊都被淹沒，汽車被夾在倒塌的建築物和殘骸間。荷蘭和盧森堡地區也受到極端降雨影響。

德國西部兩個邦就有至少105人喪命。在受災嚴重的萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）阿爾韋勒地區，當局表示，至少還有1300人失蹤。

萊因-法耳次邦科布倫茨市警方發言人索帕特 (Ulrich Sopart) 表示，目前還看不到盡頭，隨著救援行動的繼續和電話線的恢復，希望失蹤人數能下降，有些人可能被家人、同事或朋友重複登記失蹤。

據報導，目前萊因-法耳次邦和鄰近的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）至少有16.5萬人無電可用。

BBC報導，歐洲洪水警報系統（EFAS）其實早在上周末就已發出警告，EFAS的顧問、水文學家克蘿克（Hannah Cloke）說，這是警報系統的重大失敗，顯然有些地方民眾沒有收到相關預警，不知道洪水即將來臨或是該如何應對，人們甚至在洪水中行走，讓自己置於危險之中。

德國聯邦氣象局發言人也表示，之前已發布有關極端降雨的警告，但是由各地方政府來確定洪水風險並採取疏散或其他措施。

英國牛津大學環境變化研究所氣象學家奧托（Friederike Otto）表示，需要對洪患風險進行「緊急教育」，認為民眾沒有意識到天氣實際上是可以要人命的。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）表示，西歐部分地區已經在兩天內降下相當於兩個月的雨量，土壤含水量已經飽和。WMO發言人努利斯（Clare Nullis）說，雖然目前要將洪水以及熱浪歸咎於全球暖話還為時過早，但可以認為氣候變遷增加了極端天氣發生頻率。